Yarımel: Yasin Hayal'in kayıtları emniyette silindi!

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı o dönemki sorumluların ifadesini alabileceğini açıkladı. Suikast sırasında Ramazan Akyürek Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, Ali Fuat Yılmazer de sağ terör olaylarına bakan (C) Şube Müdürü’ydü.Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hrant Dink’in ölümü ile ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde talimatla ifade veren Polis Başmüfettişi Levent Yarımel, Emniyet istihbaratta yaptığı araştırmada önemli bilgilere ulaştığını bildirdi. Yarımel, muhbir Erhan Tuncel’in Dink suikastı öncesinde verdiği bilgiler üzerine azmettirici Yasin Hayal’in telefon trafiğinin Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nca incelendiğini, ancak kayıtların bilinmeyen bir el tarafından silindiğini açıkladı.Olayla ilgili kamu görevlilerinin ihmalinin olup olmadığını araştıran Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Polis Başmüfettişi Yarımel’in bu tespitleri doğrultusunda İstihbarat Daire Başkanlığı’nın o dönemdeki sorumluları hakkında adli işlem yapabileceği bildirildi.Hrant Dink suikastı sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevini Ramazan Akyürek yürütüyordu. 8 Mayıs 2006’da Emniyet istihbaratın başına getirilen Akyürek, Dink suikastında ihmali olduğu gerekçesiyle, Emniyet, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturulmuştu. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda, Ramazan Akyürek’in Hrant Dink suikastında ihmali olduğuna açık biçimde yer verilmiş, rapor da gereğinin yapılması için adli makamlara gönderilmişti. Nisan 2009’da dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınan Ramazan Akyürek, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı emrine atanmıştı.Dink suikastı sırasında sağ terör olaylarına bakan (C) Şube Müdürlüğü görevini de Ali Fuat Yılmazer yürütüyordu. Yılmazer, soruşturma devam ederken İstanbul Emniyetinde istihbarattan sorumlu müdür yardımcılığı görevine atanmıştı. Yılmazer, geçtiğimiz ay istihbarattan çıkarılarak, başka bir göreve kaydırıldı. Emniyet istihbaratta Dink suikastının gerçekleştirildiği dönemde başkan yardımcılıklarını ise şimdi Van Emniyet müdürlüğü koltuğunda oturan Ayhan Falakalı ile Siirt Emniyet Müdürü Recep Güven yapıyordu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emniyet istihbaratta tutulan kayıtların silinmesine ilişkin yeni bilgiler üzerine dört istihbaratçı polis müdürünün ifadesini alabileceği kaydedildi.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sabit telefon kayıtlarına ilişkin bilgiyi yıllardır depoluyor, cep telefonlarına dair bilgileri de 1990’ların başından bu yana şirketlerden her ay bilgisayar ortamında alıyor. 100 milyonu aşkın telefon numarasının her türlü irtibatının emniyet istihbarat tarafından aylık olarak depolandığı, kimin hangi telefonla kaç kez görüştüğü böylelikle emniyetçe anında tespit ediliyor.