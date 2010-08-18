Yarımağan: Sorular 3-5 kişiye gittiyse bilemem...

T24- ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, yüzlerce adayın tam puan aldığı KPSS’de soruların çalındığı iddialarıyla ilgili olarak “Üç beş kişiye gittiyse bilemem ama geniş çaplı bir şey olduğuna inanmıyorum” dedi.





Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüzlerce adayın eğitim bilimleri testindeki tüm soruları doğru yanıtlaması kopya iddialarını da beraberinde getirdi.





Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada iddiaları "mutsuz insanların feryadı" sözleriyle değerlendirdi.





Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada ise iddiaları kesin bir dille yalanlayamadı.





Yarımağan, KPSS testinde 350 adayın 120 tam puan aldığını, bu adaylarla yüksek puan alan bazı adayların da araştırıldığı söyledi.





Yarımağan, üniversiteye giriş sınavında da Matematik sorularının tümünü doğru yanıtlayan 7 bin aday olduğuna işaret etti.





ÖSYM Başkanı Yarımağan, ''Araştırmalar sonunda bir şey bulursak gerekli girişimlerde bulunuruz. Şu aşamada orada bir şey olduğuna ilişkin somut hiçbir veri yok'' dedi.





'SINAV BU YIL KOLAYDI'



Önceki yıllarda tüm soruları doğru yanıtlayan aday çıkmamasına karşın bu sınavda 350 adayın tam puan almasının nedenini Yarımağan şöyle açıkladı:





''Soruları hazırlayan öğretmenlerle konuştuk, onlar diyor ki 'müfredat değişti, soruların türü çok değişti, dolayısıyla eski sınavlarla çok karşılaştırmayın. Yani Eğitim Bilimlerinin müfredatı değişmiş. Son iki yıldır sorulan sorular farklı türde ve bu sene de sorular bayağı kolay. Nitekim ortalamada 9 puan farketmiş. Yani geçen yıla göre (soruları doğru yanıtlamada) ortalama 9 puan artarak 52'den 61'e yükselmiş. Demek ki geçen seneye göre sorularda ciddi bir kolaylaşma var. Zaten soruları hazırlayan hocalar da bunu söylüyorlar. Ama biz 120 soruluk testte geçen sene hiç tam yapan çıkmamışken bu sene 350 kişi çıktı diye bunu bir gösterge olarak değerlendirip inceliyoruz. Bundan hemen 'sorular çalınmış' diye bir sonuç çıkarmak mümkün değil.''



Araştırmalar sonucunda iddiaların doğruluğu kanıtlanırsa sınavın iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya Yarımağan, ''Herşey her zaman mümkün. Böyle bir şey olduğu ispat edilirse kanıtları olursa olabilir ama böyle bir şey olduğuna inanmıyorum'' yanıtını verdi.





KARI-KOCA TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAR MI?



KPSS'nin Eğitim Bilimleri testinde bir karı-kocanın 120 sorunun tamamını doğru yanıtladığının anımsatılması üzerine Yarımağan, şunları söyledi:





''Evet, bunlar kafa karıştırıyor. Ben mutlaka 'hiçbir şey olmamıştır' demiyorum ama bir karı-kocanın ikisi birden 120 sorunun 120'sini yaptı diye bunlar mutlaka kopya çekti sonucunu çıkaramazsınız. Şüphelenirsiniz, incelersiniz. Buradan hemen bir sonuç çıkarmamak lazım."





'SIZMA OLSA DAĞILIM BÖYLE OLMAZDI'



''Bazı dershanelerin ÖSYM'den bazı kişilerle bağlantı kurup soruları aldığı'' yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Yarımağan, şunları kaydetti: "Böyle bir şey olmasına ihtimal vermiyorum. Tabii ki olmaz olmaz diye bir şey yoktur dünyada. Yani ABD'nin en sıkı güvenlik şifrelerini bile kıranlar oluyor. Olmaz olmaz diye bir şey yok ama ben özellikle ÖSYM'nin içindeki güvenlik önlemlerinin artı kişilerin güvenilir olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar ÖSYM'den bir şey olmadı ama hiç olmaz diye de bir iddiada bulunamam. Çünkü sonuçta bu sorular matbaaya gidiyor, basılıyor, sonra 81 ile dağıtılıyor, sonra bilmem ne kadar salona dağıtılıyor. Oralarda da biz elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz. Bir şey olduğunu da ben sanmıyorum. Veriler de onu göstermiyor. Bir sızma olsa dağılımlar böyle olmaz.''





'SORULAR 3-5 KİŞİYE GİTTİYSE BİLEMEM'



Araştırmanın bir kaç gün sürebileceğini söyleyen Yarımağan, ''Öğretmen adayları müsterih olsunlar, bir şey yok ortalıkta.



Günümüz teknolojisinde, 'bir kişi soruları salonda kameraya çekti, dışarıya gönderdi' gibi senaryolar yaratılabilir. Günümüz teknolojisi çok ileri. Öyle bir şeyler oldu, üç-beş kişiye gittiyse bilemem ama ben geniş çaplı bir şey olduğuna inanmıyorum'' diye konuştu.





SORU İPTALLERİ



Yarımağan, KPSS'de iptal edilen 4 soruyla ilgili de bazı yanlış anlamalar olduğunu ifade etti.



Genel Yetenek testinde 1, İktisat testinde 1, İstatistik testinde de 2 sorunun iptal edildiğini belirten Yarımağan, ''Soru iptalinde herhangi bir yanlışlık ve usulsüzlük söz konusu değil. İstatistik testine birçok aday hiç dokunmuyor. İstatistik testinde 2 soruyu iptal ettik diye biz bu sorulara hiç dokunmayan adaylara iki puan vermedik. Ama istatistik testini yapan adaylar için iptal edilen soruların doğru yanıtlandığını varsaydık. Yaptığımız açıklamada, 'teste cevap veren adaylar tarafından iptal edilen soruların doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır' diyoruz. Bunu yanlış anlayanlar olmuş.'' dedi.





GÜÇLÜ: MUTSUZ VE ÇARESİZ BAŞKANIN AÇIKLAMALARI



NTV'nin canlı yayınına katılan Eğitim Uzmanı Abbas Güçlü şunları söyledi: "ÖSYM yüzlerce sınav yapıyor neden diğer sınavlar değil de bu tartışılıyor. ÖSYM başkanıyla ben dün uzun uzun görüştüm ancak beni tatmin etmedi. Başkan eğitim bilimlerinde sorular kolaydı dedi. ÖSYM'nin verilerine bakınca 120 soruda ortalama geçen yıl 59'ken şimdi 61. Demek ki sorular kolay değil. Sorular sadece bazıları için kolay olmuştur. ÖSYM, KPSS'de dört tane yanlış soru yapmıştır. Bu dört soruyu da doğru kabul etmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde yanlış sorular doğru olarak kabul edilmez. Geçen yıla kadar üç kez hiç başaramamış bir adayın bu sene başarılı olması mümkün değil. Karı-kocanın aynı sınavda soruların tamamını yapması mümkün müdür? Başkan 'değildir ama olabilir' diyor. Bunun ÖSYM'nin dışındaki kurumlar tarafından araştırılması gerekir. Yarın bu KPSS iptal olursa 30 bin öğretmenin ataması da iptal edilmek zorunda kalacak. Bugün ciddi önlem alınmazsa 20 gün sonra yaşanacak budur. Çok ciddi iddialar mutsuz ya da çaresiz ÖSYM Başkanı'nın açıklamalarıdır."

