-YARIMAĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan hakkında, KPSS ile ilgili iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan platform üyeleri adına hazırlanan ortak açıklamayı, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü 1. olarak bitirmesine karşın ataması yapılmadığını belirten Türkçe öğretmeni adayı Alev Törün okudu. KPSS'de, ''sınav sorularının çalındığını ve kimi dershaneler ile şahıslara dağıtıldığını'' iddia eden Törün, sınavda hayatın olağan akışına aykırı sonuçlar çıktığını söyledi. ''ÖSYM, Eğitim Bilimlerinde 87. sorunun doğru cevabını C seçeneği olarak vermiştir. Oysa doğru cevap B seçeneği olmalıdır. 120 soruyu da doğru cevaplayan tüm adayların, bu başarı düzeyine rağmen aynı yanlış seçeneği işaretlemeleri şüphe uyandırmıştır'' diye konuşan Törün, ''eğitim bilimleri cevap anahtarının bir şekilde sızdırılmış olabileceği ve değerlendirmeyi yapan bilgisayar programına bir şekilde müdahale edilmiş olabileceği'' iddialarının araştırılması gerektiğini kaydetti. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Yarımağan'ın açıklamalarının ise tevil yolu ile ikrar niteliği taşıdığını savunan Törün, Yarımağan'ın açıklamasının, ''ÖSYM ve ÖSYM görevlilerinin olayı ne kadar küçümsediklerini, tedbirsizliklerini, en azından sürece izleyici kaldıklarını gösterdiğini ve bu yolla suça karıştıklarına delalet ettiğini'' ileri sürdü. Törün, bu nedenle ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan başta olmak üzere, olaya dahil olduğu tespit edilecek diğer kamu görevlilerinin de yargılanmaları gerektiğini belirtti. Açıklamanın ardından, platform üyeleri, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.