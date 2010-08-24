T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARIMAĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) 

24 Ağustos 2010 15:25

-YARIMAĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan hakkında, KPSS ile ilgili iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan platform üyeleri adına hazırlanan ortak açıklamayı, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü 1. olarak bitirmesine karşın ataması yapılmadığını belirten Türkçe öğretmeni adayı Alev Törün okudu. KPSS'de, ''sınav sorularının çalındığını ve kimi dershaneler ile şahıslara dağıtıldığını'' iddia eden Törün, sınavda hayatın olağan akışına aykırı sonuçlar çıktığını söyledi. ''ÖSYM, Eğitim Bilimlerinde 87. sorunun doğru cevabını C seçeneği olarak vermiştir. Oysa doğru cevap B seçeneği olmalıdır. 120 soruyu da doğru cevaplayan tüm adayların, bu başarı düzeyine rağmen aynı yanlış seçeneği işaretlemeleri şüphe uyandırmıştır'' diye konuşan Törün, ''eğitim bilimleri cevap anahtarının bir şekilde sızdırılmış olabileceği ve değerlendirmeyi yapan bilgisayar programına bir şekilde müdahale edilmiş olabileceği'' iddialarının araştırılması gerektiğini kaydetti. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Yarımağan'ın açıklamalarının ise tevil yolu ile ikrar niteliği taşıdığını savunan Törün, Yarımağan'ın açıklamasının, ''ÖSYM ve ÖSYM görevlilerinin olayı ne kadar küçümsediklerini, tedbirsizliklerini, en azından sürece izleyici kaldıklarını gösterdiğini ve bu yolla suça karıştıklarına delalet ettiğini'' ileri sürdü. Törün, bu nedenle ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan başta olmak üzere, olaya dahil olduğu tespit edilecek diğer kamu görevlilerinin de yargılanmaları gerektiğini belirtti. Açıklamanın ardından, platform üyeleri, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24