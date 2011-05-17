-YARIM SAATTE İHRACAT ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Gümrük Müsteşarlığınca kullanılan ve gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sistemi sayesinde geçen yıl yapılan 2 milyon 513 bin ihracat işleminin yüzde 70'i ilk yarım saatte tamamlandı. İnsansız ve kağıtsız bir ortamda gümrük işlemlerini sürdürmeyi hedefleyen Gümrük Müsteşarlığı, ithalat ve ihracatta gümrük kontrollerini etkin ve süratli bir şekilde tamamlamaya başladı. Gümrük Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, geçen yıl 2 milyon 513 bin 362 adet ihracat beyannamesi işlem gördü. Bu beyannamelerin yüzde 70,09'unu oluşturan 1 milyon 761 bin 640'ının işlemi, gümrüklere başvurunun yapıldığı andan itibaren ilk yarım saat içinde sonuçlandırıldı ve ihraç edilecek eşya ülkeyi terk edebilecek duruma getirildi. İhracat beyannamelerinin yüzde 90'ının (2 milyon 260 bin) işlemi ise ilk 4 saatte, yüzde 95'inin (2 milyon 378 bin) işlemi ise ilk 24 saatte tamamlandı. -İTHALAT İŞLEMLERİ- İthalat işlemleri, ihracat işlemlerine göre daha fazla zaman alıyor. Bu işlemlerinin ilk yarım saatte gerçekleştirilme oranı ise yüzde 10'da kaldı. Geçen yıl ithalatta ise toplam 2 milyon 908 bin 848 beyanname işleme konuldu. Beyannamelerin 308 bin 493 adedini oluşturan yüzde 10,61'lik kısmının işlemi, ilk yarım saatte tamamlandı. İthalat beyannamelerinin 1 milyon 482 bin adedini kapsayan yüzde 51'lik bölümünün işlemi ilk 4 saatte, yüzde 70'lik bölümünü kapsayan 2 milyon 39 bin adedinin işlemi ise ilk 24 saatte hazır hale getirildi. Bu oran, fiziki kontrole tabii tutulan beyannameler için yüzde 59, belge kontrolüne tabii tutulan beyannameler için yüzde 71, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için ise yüzde 83 olarak gerçekleşti. BİLGE Sistemi, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin bir yazılım türü. Yükümlüler, BİLGE Sistemi aracılığıyla gümrük beyannamelerini gümrük idaresinde bulunan veri giriş salonlarındaki bilgisayarlardan elektronik ortamda düzenleyebildikleri gibi, EDI (Elektronic Data Interchange) aracılığıyla kendi bürolarından veya internet üzerinden de girebiliyor.