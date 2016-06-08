Yarım milyon Suriyeli daha gelebilir



Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMFS) tahminlerine göre, aile birleşimi yoluyla Almanya'ya yüz binlerce mülteci daha gelecek. Göç Dairesinin ‘Süddeutsche Zeitung' gazetesinde yayınlanan belgesinde öncelikle Suriye'den eş, çocuk ve refakatçisiz gelmiş olan çocukların ebeveyninin Almanya'ya gelmesinin beklendiği ve aile birleşiminin uzun bir süreye yayılacağı belirtiliyor. Yaş, çocuk sayısı ve önceden Almanya'ya gelmiş aile fertleri göz önüne alındığında, iltica başvurusu kabul edilmiş her mülteci başına ortalama bir kişinin daha Almanya'ya gelmesi bekleniyor.

İstatistiklere göre, 2015 yılında Almanya'ya 428 bin Suriyeli sığınmış. 2016 yılının ilk beş aylık döneminde Almanya'ya 72 bin Suriyeli mülteci adayı daha geldi. Aile birleşimi yoluyla bu sayının 500 bin artacağı tahmin ediliyor.

Göç ve Mülteciler Dairesi aile birleşimi yoluyla mülteci sayısının üç ila dört katına çıkacağına dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Aile birleşiminin sosyal yardım harcamalarını arttıracağına, ancak birleşimde meydana gelecek gecikme dolayısıyla artışın etkilerinin gayet yavaş hissedileceğine de dairenin açıklamasında yer verildi.