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Yarım kilo esrarı bacaklarına sarmış

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Pınarbaşı İlçesi'nde, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde durdurduğu yolcu otobüsünde, çanta içinde 1 kilo kubar esrar ile bir yolcunun bacaklarına sarılı 506 gram toz esrar ele geçirildi

22 Eylül 2017 13:57

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Pınarbaşı İlçesi\'nde, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde durdurduğu yolcu otobüsünde, çanta içinde 1 kilo kubar esrar ile bir yolcunun bacaklarına sarılı 506 gram toz esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltında.
İl Jandarma Komutanlının uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında Pınarbaşı İlçesi Solaklar Mahallesi yol ayrımında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolü yaptı. Kontrollerde şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan A.T.\'nin çantasından 1 kilo kubar esrar, yine otobüste yolcu olarak bulunan E.E.\'nin bacaklarına diz altından itibaren streç film ile sarılı halde 506 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. ve E.E. gözaltına alındı.

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