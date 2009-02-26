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Spor

Yarım dolara futbolcu satıldı

Macaristan'ın 4. futbol liginde top koşturan bir futbolcu yarım dolara transfer edildi

26 Şubat 2009 02:00

Macaristan spor medyasında, Macaristan'ın 4. futbol liginde top koşturan bir futbolcunun transferi gündeme oturdu. Vemend takımında oynayan bir futbolcu, Himeshaza kulübü tarafından tam 100 Forint'e (yarım dolara) satın alındı.

Vemend takımında top koşturan Macar futbolcuyu satın almak isteyen Himeshaza kulübü başkanı, Vemend kulübü başkanı ile kıyasıya bir pazarlığa girdi.

Vemend kulüp başkanı futbolcusu için önce 2 adet futbol topu istedi, ancak bu rakamın çok fazla olduğunu söyleyen Himeshaza başkanı, futbolcu için 100 Forint'ten (yarım dolar) başka para ödemelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Bu rakamı kabul eden Vemend başkanı el sıkışarak, meslektaşından aldığı 500 Forint'in (2,5 dolar) üstü olan 400 forint'i Himeshaz başkanına verdi ve anlaşma imzalandı.

100 Forint'lik futbolcunun takımına nasıl bir katkıda bulunacağı Macaristan'da merak konusu oldu.

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