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Spor

Yarım asırlık Orduspor küme düştü

Spor Toto 3. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti

03 Nisan 2017 13:10

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Orduspor, kuruluşunun 50. yılında Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Ordu'da 1967'de kurulan mor-beyazlı kulübün futbol takımı, 3 farklı dönemde 11 sezon Süper Lig'de mücadele etti. 2011-2012 sezonunda 26 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de yer alan ve 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Orduspor, amatör lige kadar geriledi.

Geçen sezon Spor Toto 2. Lig'de bitime 4 hafta kala Spor Toto 3. Lig'e düşen Karadeniz temsilcisi, bu sezon da umduğunu bulamadı.

Ligde 3. Grup'ta mücadele eden Orduspor, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet almasına rağmen 30. haftaya 17 puanla son sırada girdi. Bu hafta deplasmanda Denizli Futbol A Spor ile deplasmanda karşılaşan mor-beyazlı takım, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 15. sıradaki 12 Bingölspor ile arasında olan puan farkı 14'e çıktı.

Geçen ay 50. kuruluş yılını kutlayan Orduspor'un Spor Toto 3. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

"Takımı kurtarmak için elimizden geleni yaptık" 

Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana takımı kurtarmak için elimizden geleni yaptık ancak başarılı olamadık. Üzgünüz." dedi.

Yönetime geldiklerinde 90 milyon liranın üzerinde borçla karşılaştıklarını ifade eden Pamuk, "Maalesef bu borç nedeniyle transfer yasaklarıyla karşı karşıya kaldık ve istediğimiz oyuncuları da alamadık. Görevde olduğumuz sürece takımda hep genç oyuncular yer aldı. Bu genç oyuncularla birlikte liglerde tutunmaya çalıştık. Ancak olmadı." diye konuştu.

Orduspor'un 50 yıllık mazisi olan bir kulüp olduğunu anlatan Pamuk, "Bu takımın buralara nasıl geldiğini herkes çok iyi biliyor. Orduspor bugün kötü yönetimlerin kurbanı olmuştur." şeklinde görüş belirtti.

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