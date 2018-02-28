Yarım asırlık hayal Cankurtaran Tüneli, açılışa hazır

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın yarın açılışını yapacağı 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli Cankurtaran Tüneli açılışa hazır hale getirildi. Tünelin son hali Doğan Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. 1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 8 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olacak.

Karadeniz\'i Erzurum üzerinden İran\'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi\'ne alternatif olacak Cankurtaran Tüneli\'nin yapımı 1960’lı yılların sonuna doğru gündeme getirildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Cankurtaran tünel projesinin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından 29 Ekim 2010\'da atıldı. 14.3 kilometre ile Türkiye\'nin en uzun, dünyanın 3üncü uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli\'nden sonra 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli, 910 günde tamamlanması planlandı.

İnşaat aşamasında yaşanan sorunlardan dolayı 3 müteahhit firma değiştiren tünelde 2014 yılında ışık göründü. Bağlantı yolları ile mekanik aksamlarının tamamlanmasıyla birlikte tünel, 1 Mart’ta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla yapılacak törenle ulaşıma açılacak. Açılış kapsamında organize edilen tören tünelin Hopa girişi noktasında yapılacak.

İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Tünelin son hali Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri tarafından görüntülendi. Bağlantı yolları ile 7 bin 288 metre uzunluğa sahip çift tüplü tünelde tüm mekanik donanım ve güvenlik aksamları hazır hale getirildi. Cankurtaran Tüneli ile özellikle kış aylarında ulaşımda büyük aksamalar yaşanan 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi tarihe karışacak. Karadeniz\'i Güney\'e bağlayacak olan tünel ayrıca Hopa- Borçka arasındaki karayolu ulaşımını 12 kilometre daha kısaltacak.

VATANDAŞLARIN TÜNEL SEVİNCİ

Cankurtaran Tünelinin yarım asır sonra ulaşıma açılacak olması bölgede vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Cankurtaran geçidinde kış şartlarında büyük zorluklar yaşadıklarını anlatan vatandaşlar artık Artvin ile Karadeniz sahili arasında ulaşım sorunu yaşanmayacağını belirtti, emeği geçenlere teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI