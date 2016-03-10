Yarıda kalmış maçı 'oynandı' olarak gösteren hakem, bir takımın küme düşmesine neden oldu

Kahramanmaraş 1. Amatör Küme A Grubu’nda Kahramanmaraş Sakaryaspor ile Türkoğlu Belediyespor takımları arasında 6 Mart’ta oynanan maçta yaşanan skandalların ardı arkası kesilmedi. Hakem Mustafa Bozkurt, Kahramanmaraş Amatör Küme'de 60. dakikada tatil ettiği maçı, soyunma odasında 90'a tamamladı. Bu da yetmedi, 60. dakikada gösterdiği kırmızı kartı 80'de çıkartmış gibi rapor etti. Kümede kalma ümitleri Sakaryaspor-Türkoğlu Belediyespor maçındaki sonuçtan dolayı suya düşen Andırınspor ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı bekliyor. Eğer Türkoğlu Belediyespor hükmen 3-0 mağlup ilan edilip hanesinden üç puan silinirse Andırınspor tekrar kümede mücadele verebilir.

AMK Spor'da yer alan habere göre; kümede kalmayı bir önceki maçta garantileyen Türkoğlu takımının oyuncuları, Sakarya karşısında 5-0 mağlup duruma düşünce hakeme itiraz ederek, arbede çıkardılar. Yaşanan arbede sonrası Türkoğlu teknik direktörü takımını sahadan çekti. Hakem de 60. dakikada soyunma odasına giderek maçı tatil etti. Ancak ligde kaldığı için rahat olan Türkoğlu Belediyespor'un unuttuğu bir şey vardı: Müsabaka Talimatı 24. Maddesi’ne göre takımı sahadan çekmenin cezası hükmen mağlubiyet dışında 3 puan silinmesini de gerektiriyordu.

Söz konusu madde akıllara gelince teknik direktör ve futbolcular, hemen hakem odasına koşup maçın hakeminden özür diledi. Hakem Mustafa Bozkurt da özür üzerine raporunda maçı 90 dakika oynanmış olarak yazdı. Ayrıca 60. dakikada gösterdiği kırmızı kartı 80’de çıkartmış gibi rapor etti.

Bu olay yüzünden küme düşen Andırınspor şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceği kararı bekliyor.

Futbol Müsabaka Talimatı Madde 24: Puan silinmesi, ligden çıkarılma ve alt kümeye indirme



1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:



a) Müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.