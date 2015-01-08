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Yarı yıl tatili ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada yer alan yarı yıl tatilinin 30 Ocak'a erteleneceği haberlerine ilişkin açıklama yaptı

08 Ocak 2015 22:53

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada yer alan yarı yıl tatilinin bir hafta ertelendiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

MEB Basın Müşaviri Abdülkadir Özkan, sosyal medyada 2014-2015 eğitim öğretim yılında kar yağışı ve olumsuz şartlar sebebiyle tatillerin, okullarda müfredatın ilerleyişine engel olduğu, bu nedenle 23 Ocak'ta başlayacak yarı yıl tatilinin 30 Ocak'a ertelendiği ve Bakan Nabi Avcı'nın "eğitimin aksamaması adına sömestr tatilinin yarıya indirilmesini uygun gördüğünü" şeklinde yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Bu tür haberlere itibar edilmemesinin isteyen Özkan, "Bu haberler doğru değil. Bakanlığımız tarafından daha önce yayınlanan çalışma takvimine uygun olarak tüm eğitim kademelerinde okullar, 23 Ocak Cuma gününden itibaren yarı yıl tatiline girecek. 26 Ocak-6 Şubat'ta da yarı yıl tatili yapılacak. 2. dönem ise 9 Şubat'ta başlayacak, 12 Haziran'da da sona erecek. Yani takvimde bir değişiklik söz konusu değil. Sayın Bakanımızın da eğitimin aksamaması adına sömestr tatilinin yarıya indirilmesini uygun gördüğünü şeklindeki haberler de tamamen asılsız. Velilerimiz ve öğrencilerimiz bu tür haberlere itibar etmesinler, Bakanlığımızın doğrudan açıklamalarını dikkate alsınlar ve resmi internet sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler" diye konuştu.

Özkan, yarı yıl tatilinin 30 güne çıkararılacağına ilişkin iddiaların da gerçeği yansıtmadığını, MEB'in böyle bir çalışmasının bulunmadığını kaydetti.

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