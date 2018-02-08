Yarı finalde dev derbi eşleşmesi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi ve yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Akın Çorap Giresunspor karşılaşmanın 13. dakikasında Boubacar Diabang'ın golü ile Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Ahmed Abed'den geldi.

Fenerbahçe'nin bu gole cevabı 18. dakikada geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Samed Karakoç düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 37. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Fenerbahçe oyundaki üstünlüğünü korudu ve 90 dakika sonunda adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor maçına Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolcular ve gençlerden kurulu bir kadro ile çıktı.

Sarı-lacivertli takım, ilk maçı 2-1 kazandıkları karşılaşmanın rövanşında Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Luis Neto, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Oğuz Kaan Güçtekin, Eljif Elmas, Samed Karakoç, Aatıf Chahechouhe, Jose Fernandao ilk 11 ile mücadele etti.

Fenerbahçe karşılaşmaya yardımcı antrenör Fahrudin Ömeroviç yönetiminde çıktı. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Deneyimli teknik adam, bundan dolayı Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında takımının başında yer alamadı. Aykut Kocaman, müsabakayı locadan takip etti.

Konuk ekipte ise Fenerbahçe mücadelesine takımı altyapı teknik direktörlerinden Hakan Kurt çıkardı.Teknik direktör Metin Diyadin'in hafta başında istifa etmesinin ardından Karadeniz temsilcisinde henüz yeni teknik adam belli olmadı.Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe maçına Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Kurt yönetiminde çıktı.

Adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale çıkan Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Yarı final ilk maçları, 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanş müsabakaları ise 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak.

Fenerbahçe 2-1 Akın Çorap Giresunspor

Fenerbahçe: Kameni, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Neto (Dk. 61 Mehmet Topal), Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas (Dk. 80 Isla), Dirar, Samed Karakoç, Chahechouhe, Fernandao (Dk. 71 Soldado)

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Onur Demir, Aykut Demir, Abdülkerim Bardakçı, Hüsamettin Tut, Dodo (Dk. 72 Hakan Barış), Recep Aydın, Muhammet Reis, Ahmad Abed (Dk. 65 Volkan Okumak), Dialiba (Dk. 46 Almeida), Sinan Özkan

Goller: Dk. 13 Dialiba (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 19 Samed Karakoç, Dk. 37 Chahechouhe (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 39 Aykut Demir, Dk. 53 Ahmad Abed (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 56 Neto (Fenerbahçe)

