T24 LogoT24 Logo
Spor

YARI FİNAL MAÇINI KAÇIRAN YOLCULARA TAZMİNAT JOHANNESBURG (A.A)

07 Eylül 2010 19:14

-YARI FİNAL MAÇINI KAÇIRAN YOLCULARA TAZMİNAT  JOHANNESBURG (A.A) - 09.07.2010 - Güney Afrika'nın Durban kentindeki King Shaka Uluslararası Havaalanı'ndaki karışıklık nedeniyle 2 gün önceki yarı final maçını kaçıran taraftarlara tazminat ödenecek. Havaalanı yetkilileri, havalimanındaki kaos nedeniyle İspanya ile Almanya arasında oynanan maça yetişemeyen taraftarların zararının kısmen tazmin edileceğini açıkladı. Yaklaşık 600 taraftar, uçakların havaalanına rötarlı inmesi ya da hiç inememesi nedeniyle maça yetişememişti. Güney Afrika Havayolu Şirketi (ACSA), kötü hava şartları, hava trafiğinin beklenenden fazla olması ve önceden anlaşılmasına rağmen özel uçakların havaalanından ayrılmaması nedeniyle limanda karışıklık meydana geldiğini açıklamıştı. Uçaklarının inmesine izin verilmeyen, ya da uçakları başka havaalanına yönlendirilen 6 uçaktaki 600 yolcu maçı izleyememişti. Yolculardan özür dileyen havaalanı yetkilileri, zararın bir kısmının tazmin edilmesi için toplam 52 bin dolarlık bütçe ayrıldığını söylediler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24