-YARI FİNAL MAÇINI KAÇIRAN YOLCULARA TAZMİNAT JOHANNESBURG (A.A) - 09.07.2010 - Güney Afrika'nın Durban kentindeki King Shaka Uluslararası Havaalanı'ndaki karışıklık nedeniyle 2 gün önceki yarı final maçını kaçıran taraftarlara tazminat ödenecek. Havaalanı yetkilileri, havalimanındaki kaos nedeniyle İspanya ile Almanya arasında oynanan maça yetişemeyen taraftarların zararının kısmen tazmin edileceğini açıkladı. Yaklaşık 600 taraftar, uçakların havaalanına rötarlı inmesi ya da hiç inememesi nedeniyle maça yetişememişti. Güney Afrika Havayolu Şirketi (ACSA), kötü hava şartları, hava trafiğinin beklenenden fazla olması ve önceden anlaşılmasına rağmen özel uçakların havaalanından ayrılmaması nedeniyle limanda karışıklık meydana geldiğini açıklamıştı. Uçaklarının inmesine izin verilmeyen, ya da uçakları başka havaalanına yönlendirilen 6 uçaktaki 600 yolcu maçı izleyememişti. Yolculardan özür dileyen havaalanı yetkilileri, zararın bir kısmının tazmin edilmesi için toplam 52 bin dolarlık bütçe ayrıldığını söylediler.