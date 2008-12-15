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Spor

Yarı final kuraları çekildi

Voleybolda 2008-2009 sezonu Bayanlar Teledünya Türkiye Kupası yarı final kuraları çekildi.

15 Aralık 2008 02:00


Voleybolda 2008-2009 sezonu Bayanlar Teledünya Türkiye Kupası yarı final kuraları çekildi. Ankara Plaza Otel'de gerçekleştirilen kurada, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri hazır bulundu.

Kuraya göre, Eczacıbaşı Zentiva, Vakıfbank Güneş Sigorta ile, Fenerbahçe Acıbadem de Ankara temsilcisi Türk Telekom ile yarı final mücadelesi verecek.

İlk yarı final maçları 27-28 Ocak 2009'da İstanbul'da, ikinci maçlar ise 3-4 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

Finale kalmaya hak kazanan takımlar, ilk maçlarını 25 Şubat'ta yapacak, final maçı ise 18 Mart'ta oynanacak.

Türkiye kupası şampiyonluğunu kazanan kulüp, Türkiye'yi CEV CUP'ta temsil edecek

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