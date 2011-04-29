-YARI FİNAL İLK KARŞILAŞMALARI OYNANDI ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmaları bu gece oynandı. Portekiz takımları Benfica ile Braga arasında oynanan maçın galibi, rakibini 2-1 yenen Benfica oldu. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda İskoçyalı hakem Craig Thomson'ın yönettiği maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Benfica'nın gollerini 50. dakikada Jardel, 59. dakikada Oscar Cardozo kaydetti. Braga'nın tek golü ise 53. dakikada Vandinho'dan geldi. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çalışanlarından İlker Uğur, bu maçta UEFA Medya Sorumlusu görevini üstlendi. -PORTO'DAN FALCAO ''DÖRT''LEDİ- Bir başka Portekiz takımı Porto da sahasında İspanya'dan Villarreal'i 5-1 mağlup etti. Porto'daki Dragao Stadı'nda Hollandalı hakem Bjorn Kuipers'in düdük çaldığı maçın ilk yarısı 1-0 Villarreal'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Villarreal'in golünü, 45. dakikada Cani kaydetti. İkinci yarıda toparlanan Porto'da, ''Kaplan'' lakaplı Kolombiyalı futbolcu Falcao muhteşem bir performans göstererek gecenin yıldızı oldu. İlkini penaltıdan olmak üzere, 49'uncu, 67'nci, 75'inci ve 90. dakikalarda rakip takımın ağlarını 4 kez havalandıran Falcao, takımını sırtladı. Golcü futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 15. golünü kaydetti. Porto'nun 61. dakikadaki golü ise Fredy Guarin'den geldi. Porto bu sonuçla, final yolunda avantaj elde etmiş oldu. Yarı final rövanş karşılaşmaları, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 18 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de Lansdowne Road Stadı'nda oynanacak.