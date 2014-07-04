Yargıtay'daki seçimin 4. gününde de sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mahmut Bilgen'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan başkanvekilliği için 4 gündür yapılan seçimlerden sonuç alınamadı.

Yargıtay Birinci Başkanvekilliği için Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Seyit Çavdar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Özgan ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Kamil Kancabaş yarışıyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30 Haziran'dan bu yana yapılan seçimlerde hiçbir aday Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu 194 oyu alamadı. 17 turun yapıldığı seçime yarın devam edilecek.

Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirleniyor

AA’nın haberine göre, Yargıtayın yapısını değiştiren kanunun yürürlüğe girmesiyle 7 gün içinde Birinci Başkanlık Kurulunun yeniden belirlenmesi öngörülüyordu.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda bugün 12 asıl 8 yedek üyeden oluşacak Birinci Başkanlık Kurulu için de seçim yapıldı.

Birinci Başkanlık Kurulu için yapılan seçim sonucunda, 13. Hukuk Dairesi Başkanı Rahmi Ünal, 2. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Kamacı ve Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Halim Aşaner asıl üye, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi Naci Başsorgun ile 15. Hukuk Dairesi Başkanı Aysel Özgür ise yedek üye oldu. Birinci Başkanlık Kurulu seçimine de yarın devam edilecek.

Yeni kanun ile asıl üye sayısı 8'den 12'ye, yedek üye sayısı 4'ten 8'e çıkarılan Birinci Başkanlık Kurulu üyeleri seçimin ardından 10 gün içinde, iş durumunu dikkate alarak ceza ve hukuk dairelerinin sayısı ile bu daireler arasındaki iş bölümüne ilişkin karar tasarısını hazırlayacak ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun onayına sunacak.

Ayrıca, Büyük Genel Kurulda değişiklik teklif edilebilmesi için gerekli üçte bir oranı, bundan sonra 10'da bir olacak şekilde değiştirilecek.