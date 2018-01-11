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Yargıyı hızlandıracak yeni reform paketi

Başbakan: "Hukuk devleti ilkesine halel getirmeyeceğiz"

11 Ocak 2018 10:56

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Şurası'nda yaptığı konuşmada yargıya olan güveni daha da arttırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla yeni bir reform paketini Meclis'e getireceklerini söyledi. Yıldırım, "Hukuk devleti ilkesine halel getirmeyeceğiz ve keyfiliğe asla müsaade etmeyeceğiz"  dedi. 


Bylock'taki teknik kumpasın açığa çıkmasından sonra adalet sisteminin bir daha aynı tuzağa düşmeyeceğini bildiren Yıldırım, "Başta 15 Temmuz darbe girişiminin asıl failleri olmak üzere suçlular hak ettiği cezayı mutlaka görecektir. Bu beklentinin süratle karşılanması ne kadar hayatiyse bu süreci zehirleyecek, sulandıracak tuzaklar karşısında dikkatli olmak da o kadar önemlidir. İşaretler FETÖ'nün ilgisiz birçok insanı adli sürecin içine çekme gayretinde olduğunu göstermektedir. Bu sinsi plan adalet sistemimize kurulmuş bir tuzaktır. Ancak adalet camiamız bu tuzağa asla düşmeyecektir. Bunun en güzel örneği çok önemli bir delil olarak gördüğümüz Bylock'taki teknik kumpasın açığa çıkarılmasıdır." açıklamasında bulundu. 

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