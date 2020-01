-Yargıyı hızlandıracak tasarı TBMM'de TBMM (A.A) - 31.01.2012 - Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığa sunuldu. Buna göre, ekonomik faaliyetini bedeni çalışması ile sürdüren borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya ile aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya ve öğrenci bursları haczedilemeyecek İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirecek ve talebin kabulüne veya reddine karar verecek. İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yatırılacak. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan imza elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz olacak. Hacizli malların satış ilanı elektronik ortamda da yapılabilecek.