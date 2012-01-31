T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıyı hızlandıracak tasarı TBMM'de TBMM (A.A)

31 Ocak 2012 13:27

-Yargıyı hızlandıracak tasarı TBMM'de TBMM (A.A) - 31.01.2012 - Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığa sunuldu. Buna göre, ekonomik faaliyetini bedeni çalışması ile sürdüren borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya ile aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya ve öğrenci bursları haczedilemeyecek İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirecek ve talebin kabulüne veya reddine karar verecek. İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yatırılacak. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan imza elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz olacak. Hacizli malların satış ilanı elektronik ortamda da yapılabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24