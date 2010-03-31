'Yargıyı ele geçirmeye çalışıyorlar'

T24 - Anayasa Mahkemesi Raportörü Alparslan Altan'ın, Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atandıktan 31 gün sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliği'ne getirilmesine YARSAV'dan tepki var. YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, "Bu bir dolanma kültürünün sonucudur. Yargıyı ele geçirme yolundaki kararlılığın en açık göstergesidir" dedi.



Tarhan, Anayasa değişiklik paketiyle ilgili Danıştay Başkanı Mustafa Birden'i ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Danıştay'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Tarhan, Anayasa değişiklik paketinin yargı bağımsızlığına vurulacak çok ağır bir darbe olduğunu savunarak, görüşlerini iletmek üzere TBMM'de grubu bulunan partilerle, yüksek yargı organları başkanlarıyla görüşeceklerini kaydetti.



Yargı organı başkanlarından ilk ziyareti Danıştay Başkanı Birden'e yaptıklarını belirten Tarhan, hassasiyetleri konusunda Birden'den destek istediklerini ifade etti.



Tarhan, "yargının bir ve bütün olduğu, yargıya yapılacak müdahalelerin tüm yargı mensuplarına karşı yapıldığı" konusundaki fikirlerinin, Mustafa Birden tarafından da teyit edildiğini söyledi.



Emine Ülker Tarhan, halkın da kendileriyle birlikte olacağına inandığını savunarak, Mustafa Birden'in de "Anayasa paketinin yargı bağımsızlığının önündeki engelleri kaldırmadığı, aksine yargıya ağır müdahaleler içerdiği" konusundaki görüşlerini kendileriyle paylaştığını aktardı.





"Randevu talebinde bulunduk"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tarhan, bir soru üzerine, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan randevu talebinde bulunduklarını bildirdi.



Tarhan, "Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu (HSYK) işlevsiz ve çalışamaz hale getirmesi ve çalışmalarını tatil etmesi nedeniyle Anayasa'yı ihlal ettiği gerekçesiyle YARSAV olarak suç duyurusunda bulunduklarının" hatırlatılması üzerine, Adalet Bakanı Ergin'in anayasal suç işlediğini öne sürdü.



"HSYK çalışmalarına ara verildiğinin" Adalet Bakanlığı tarafından bildiriyle kamuoyuna duyurulduğunu, böylelikle Bakanlığın anayasal bir kurumun görevine ara verdiğini açıklamış olduğunu söyleyen Tarhan, "Bu nedenle anayasal bir suç söz konusudur. Soruşturulması, kovuşturulması gerekir diye düşündük. Buna ilişkin suç duyurusu yaptık. Yargı kararının ne olacağını bilemiyoruz" dedi.



Anayasa Mahkemesi Raportörü Alparslan Altan'ın, Denizcilik Müsteşar Yardımcılığına atandıktan 31 gün sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliği'ne atanmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Tarhan, "Bu durumun, 'dolanma kültürüyle yargıyı ele geçirme yolundaki kararlılığı' açıkça ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bu, bir dolanma kültürünün sonucudur. Yargıyı ele geçirme kararlılığının çok açık göstergesidir" diye konuştu.





Kritik görevde 23 yıl kalacak!



Dr. Alparslan Altan bu kritik görevde 23 yıl kalacak.



Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine atanan Dr. Altan, atamasına yapılan eleştirilere, “Her üye atanmasında benzer spekülasyonlar olur” diye yanıt verdi.









