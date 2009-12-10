'Yargıya sistematik hücum var'

T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yargıya sistematik hücum olduğunu söyledi.



Gerçeker, Ankara Barosu'nca düzenlenen "Yolsuzluklar" adlı açık oturuma katılmak üzere Ankara Barosu Eğitim Merkezi'ne gelişi sırasında, bir gazetecinin "dinlemelerle ilgili bir incelemeniz vardı" şeklindeki sorusu üzerine, "İçeride konuşma yapacağım şimdi. Konuşmada da değineceğim ona" dedi.



İncelemenin ne aşamada olduğu sorusuna ise Gerçeker, "Daha bitmedi. İncelememiz devam ediyor" diye yanıt verdi.





Kılıçdaroğlu'ndan darbe açıklaması



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na ise, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'ne gelişinde, CHP İstanbul Milletvekili Esferder Korkmaz'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma hatırlatıldı.



Kılıçdaroğlu, "Esfender Hocamız, demokrasinin askıya alındığı, kaos ortamının yaratıldığı dönemlerde halkın marjinal düşüncelere sapabileceğini ve bu konuda iktidarın özellikle dokunulmazlıklar, yolsuzlukların önlenmesi, demokrasi ve hak arayışlarının genişletilmesi gibi bazı belirlemelerde bulunmuştur. Kendisi, özellikle bu konuda sözlü sataşmalara yönelik olarak tekrar kürsüye çıkıp amacını gayet net bir şekilde açıklamıştır" dedi.



Korkmaz'ın dün TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında kullandığı, "Ben demiyorum ki Türkiye'de illa müdahale olsun. Ama halk müdahalenin zaruri hale geldiğine karar verirse olur. Bunu halka söyletmeyin..." ifadeleri tartışmalara neden olmuştu