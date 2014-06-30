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Yargıtay'ın yeni Genel Sekreteri Erkan Öztürk oldu

Yeni yargı paketinin yürürlüğe girmesinin ardından görevi sona eren Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez'in yerine 6. Ceza Dairesi Üyesi Erkan Öztürk atandı

30 Haziran 2014 21:14

Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak bilinen 6545 sayılı "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girmesiyle görevi sona eren Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez'in yerine Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Erkan Öztürk atandı. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Yargıtay'da bazı değişiklikler içeren yeni yargı paketi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 gün içinde Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcılarının yeniden belirlenmesini öngörüyordu.

Resmi Gazete'de 28 Haziran'da yürürlüğe giren Kanun kapsamında bugün yeni genel sekreter ve yardımcıları belirlendi. 

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Yargıtay Genel Sekreterliğine 6. Ceza Dairesi Üyesi Erkan Öztürk'ü atadı. Yargıtay'da görev yapan mevcut 5 genel sekreter yardımcısı İsmail Hakkı Eröz, Emrullah Aycı, Servet Yetim, Aydın Karabıyık ve Ayşe Ulusu da yeniden atandı. 

Kanun, Yargıtay Genel Sekreteri'nin, en az 5 yıl Yargıtay üyeliği yapmış olanlar arasından Yargıtay Birinci Başkanı tarafından seçilmesini öngörüyor. Genel Sekreter, kural olarak 2 yıl görev yapacak. Görevi sona eren genel sekreter, bir kez daha seçilebilecek.

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