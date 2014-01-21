'Yargıtay'ın şike kararı paralel yapının ince oyunu, yargılama bitmedi'

Yargıtay’ın şike kararını değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Seçimin arifesinde niçin böyle bir karar açıklanır? Bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Yargıdaki o paralel yapının ince hesaplar suretiyle böyle bir adım attıklarına inanıyorum. Burada da hukuki süreç tamamen bitmemiştir. Devamında ne olur ne gelir ne gider onu bilemem” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Yargıtay’ın şike kararıyla ilgili de konuştu. “Aziz Yıldırım’ın da cezası onandı. Hem başkanlığı düşecek, hem de cezaevine girmesi söz konusu. Siz şike kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Kararın zamanlaması anlamlı” dedi ve şunları söyledi:

‘Zihin bulandırmasın’

"Zamanlaması itibariyle ben anlamlı buluyorum. Niye bugüne kadar böyle bir karar açıklanmadı? Seçimin arifesinde niçin böyle bir karar açıklanır? Bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Bütün bunlar zihin bulandırmaktan başka bir şey değil. Şu ana kadar yargıdaki o paralel yapının ince hesaplar suretiyle böyle bir adım attıklarına inanıyorum. Burada da hukuki süreç tamamen bitmemiştir. Devamında ne olur ne gelir ne gider onu bilemem. Sadece zamanlamasının anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum.”