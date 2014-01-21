T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yargıtay'ın şike kararı paralel yapının ince oyunu, yargılama bitmedi'

Erdoğan: Şu ana kadar yargıdaki o paralel yapının ince hesaplar suretiyle böyle bir adım attıklarına inanıyorum

21 Ocak 2014 13:23

Yargıtay’ın şike kararını değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Seçimin arifesinde niçin böyle bir karar açıklanır? Bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Yargıdaki o paralel yapının ince hesaplar suretiyle böyle bir adım attıklarına inanıyorum. Burada da hukuki süreç tamamen bitmemiştir. Devamında ne olur ne gelir ne gider onu bilemem” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Yargıtay’ın şike kararıyla ilgili de konuştu. “Aziz Yıldırım’ın da cezası onandı. Hem başkanlığı düşecek, hem de cezaevine girmesi söz konusu. Siz şike kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Kararın zamanlaması anlamlı” dedi ve şunları söyledi:

 

‘Zihin bulandırmasın’ 

 

"Zamanlaması itibariyle ben anlamlı buluyorum. Niye bugüne kadar böyle bir karar açıklanmadı? Seçimin arifesinde niçin böyle bir karar açıklanır? Bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Bütün bunlar zihin bulandırmaktan başka bir şey değil. Şu ana kadar yargıdaki o paralel yapının ince hesaplar suretiyle böyle bir adım attıklarına inanıyorum. Burada da hukuki süreç tamamen bitmemiştir. Devamında ne olur ne gelir ne gider onu bilemem. Sadece zamanlamasının anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum.”

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanaziz yıldırımşike davasıyargıtayparalel yapıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24