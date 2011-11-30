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Yargıtay'ın sadakat kriterleri!

Yargıtay üyesi Ömer Uğur Gençcan, yazdığı "Aile Hukuku" adlı kitapda, sadakat kriterlerini belirledi.

30 Kasım 2011 02:00


T24 - Bir ömür geçirmek için imza atan çiftler, belli bir süre sonra soluğu aile mahkemelerinde alarak boşanmak istiyor. Peki boşanmamak için nelere dikkat etmek gerekir. Yargıtay üyesi Ömer Uğur Gençcan, yazdığı "Aile Hukuku" adlı kitapda, sadakat kriterlerini belirledi.

  


Habertürk gazetesinin haberine göre yargıtay'ın 'sadakat kriterleri'ne göre eşler; cinsel sadakat, duygusal sadakat, ekonomik sadakat, fiziksel sadakat, görsel sadakat ve sosyal sadakat yükümlülüğüne uygun davranmak zorunda.


Eşe beddua etmek, eşin cebinden habersiz para almak, aşırı derecede şans oyunu oynamak, ilgisiz davranmak, sevgilisini unutamadığını söylemek ve gittiği yeri izah edememek sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar olarak değerlendirildi.


'Fiziksek Sadakat' yükümlülükleri;

-Başkasıyla el ele görülmek
-İstenmeyen kişilerle arkadaşlık etmek,
-İletişim araçlarıyla güven sarsıcı davranışta bulunmak
-Sevgilisi unutamadığını söylemek,
-Parklarda yabancı kişilerle oturmak,
-Gittiği yeri izah edememek,
-Eski nişanlıyla sık sık görüşmek,
-Başkasıyla sık sık görüşmek


'Duygusal Sadakat' yükümlülükleri;

-Küçültücü  ve suçlayıcı davranmak,
-Sevgisiz, ilgisiz ve dışlayıcı davranmak
-Hakaret edici davranmak


'Ekonomik Sadakat' yükümlülükleri;

-Aşırı borçlanmak,
-Haciz gelmesine sebebiyet vermek,
-Kumar oynamak, borçlarını ödememek,
-Cebinden habersiz para almak,
-Aşırı derecede şans oyunu oynamak,
-Çalışmamak, zorla çalıştırmak, işten çıkarılmasını sağlamak ve
uygunsuz işte çalışmak


'Fiziksel Sadakat' yükümlülükleri;

-Dövmek
-Yaralamak
-Kilitlemek
-Zarar vermek
-Zorla içeren davranışta bulunmak ve şiddete kalkışmak


'Görsel Sadakat' yükümlülükleri;

-Günlükteki anlatımlarını açığa vurmak
-Telefon kayıtlarını açığa vurmak
-Mesaj kayıtlarını açığa vurmak


'Sosyal Sadakat' yükümlülükleri;

-Tıbbi tedaviye götürmemek
-Zarar vermek amacıyla şikayet etmek
-Kendi isteğine uygun giyinmeye zorlamak
-Din kurallarını istismara zorlamak
-Tarikat toplantılarına katılmaya zorlamak
-Çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmeye zorlamak
-Beddua etmek
-Muska, büyü ve fal işleri ile uğraşmaya zorlamak


 

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