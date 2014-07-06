Yargıtay'ın müebbetini onayladığı Kuray: Bir ben içerideyim, nerede örgüt

Yargıtay’ın "16 Haziran örgütünün kurucusu ve yöneticisi" olmak suçundan ömür boyu hapis cezasını onadığı Sarp Kuray, “Nerede bu örgüt? Cezaevinde ben tek başınayım. Diğer üyeleri dışarıda elini kollunu sallayarak dolaşıyor. ‘Anayasal düzeni yıkacak örgüt’ deniliyor. Ben tek başıma mı yıkacağım anayasal düzeni. Bana sokakta yürüme şansı verilmeyecek, diğer üyeler elini kolunu sallayarak dolaşacak” diye sordu.

Sarp Kuray Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’ye konuştu. Kuray şunları söyledi:

‘Kürtler yanlış pozisyon aldı’

“Kurucusu olduğum Partizan Yolu isimli örgütü, 1988 yılında kapattım. Örgüt içi tartışmalar yaşanıyordu. Daha sonra 16 Haziran örgütü kuruldu. Bizimle temasları vardı. Ancak arkadaşlar, önerdiğimiz mücadele biçimine uygun davranmıyorlardı. İdeolojik olarak farklı şeyler söylüyorduk. 7-8 kişilik örgüt yönetimi, 1991 yılında yakalandı. 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldılar. Örgütün, 80-90 eylemi var. Bu eylemler için herhangi bir talimatım olmadı. Talimat veremezdim, çünkü zaten bir tartışma ve ayrışma süreci yaşanıyordu. Nasıl talimat verebilirim. 1993 yılında Türkiye’ye dönüş yaptım. Artık legal siyasetin içinde yer alacağımı açıkladım.

Kürt hareketi bu tarafın ulusalcılığı ile çok meşgul ama kendi içindeki milliyetçilik ile pek meşgul olmuyor. Kürt hareketinin içindeki milliyetçi damarın sosyalist amaçları yok. Kürt milliyetçileri varlığımdan rahatsız oldular. Bizim örgütün eski artıklarını getirdiler. Kürt hareketi, hem Gezi’de hem 17 Aralık’ta yanlış pozisyon aldı. İktidarı ürkütmeyelim mantığıyla hareket ettiler.”

‘Anayasa Mahkemesi tıraş’

“Türkiye’de dürüst bir hukuk yok. Yargıtay’ın hakkımda verdiği onama kararına şaşırmadım. Yargıtay 9. Ceza Dairesi hukukun yüz karasıdır. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dışarıda benim adıma başvurular olur. Ancak benim hiç inancım kalmamış. Bana kalırsa hiçbir yere başvuramam. AYM falan hepsi tıraş.”

‘Nur Sürer yeter bana’

“En çok evimi özledim. Mahallemdeki samimi dost sohbetlerini özledim. Karımı özledim. Türkiye’ye geldim başım beladan kurtulmadı. Ama Nur Sürer yeter bana. Onu buldum, ona değer. Yiğit kadın, onunla mutlu oldum. Cezaevi süreci nedeniyle onu hayat mücadelesinde yalnız bıraktım. Yoksul bir aileden gelen onurlu bir kişi. Kahraman bir kız, iyi bir sevgili. Avrupa’da ölmek en büyük kâbusumdu. Bu topraklarda yaşamak yeter bana. Döndüğüm için asla pişman değilim. Karımın oynadığı dizileri ve tartışma programlarını yakından takip etmeye çalışıyorum.”

‘Geziciler Dev-Genç gibi’

“Gezi sürecinde çok büyük mutluluk yaşadım. TV’den takip ettim. O kalabalıkların içinde olmayı çok istedim. Ben bu çocukların vicdanını beğeniyorum. Bunlarda vicdan var. Gezi, vicdanlı bir kuşak çıkarttı. Biz de böyleydik, Dev-Genç gençliğine benziyorlar. Ben burada olduğum süre içinde 16 CHP milletvekili gelip beni ziyaret etti. Ancak HDP içinden kimse gelmedi. Ertuğrul Kürkçü’nün beni ziyaret etmesi gerekmez miydi?”