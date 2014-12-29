Yargıtay’ın kayıp kaçak elektrik kararı 2 milyon davanın yolunu açıyor

Kaçak elektrik kullananların ödemesi gereken ücretlerin tüm abonelerden tahsil edilemeyeceğine karar veren Yargıtay’da 2 milyon başvuru geleceği tahmini endişeye yol açtı. Toplam 37 milyon aboneden aylık faturası 2 bin TL’nin üzerine olanların haklarını aramak için Yargıtay’ın kapısını çalması bekleniyor.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerinin tüketicilerden alınamayacağına ilişkin kararı kesinleşti. 37 milyon elektrik abonesinin, elektrik dağıtım şirketlerinden geriye dönük 10 yıllık dönemde tahsil edilen bu bedelleri geri almasının önü açıldı. Yargıtay’ı, şimdiden gelecek davaların telaşı sardı. Yargıtay kaynakları, tüketiciler ile firmalar arasında kayıp-kaçak uyuşmazlığından kaynaklı 2 milyon civarında yeni davanın Yargıtay’a gelebileceğini belirtiyor.

10 yıllık bedel alınabilecek

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir elektrik abonesinin faturadaki kayıp-kaçak bedelini dağıtım şirketinden istemesiyle başlayan hukuki süreçte önemli bir karara imza atmıştı. Kurul, kayıp-kaçak bedelinin abonelerden alınamayacağına hükmetti. Bu karar tüm elektrik aboneleri için de emsal teşkil edecek. Abonelerin, kayıp-kaçak bedelini almak için Yargıtay’ın son kararını emsal gösterip dağıtım şirketleri aleyhine dava açmaları gerekiyor.

2 bin TL’nin altı fatura ödeyenler tüketici mahkemesine

Abonelerin açacakları davada talep etmeleri halinde, geriye dönük olarak 10 yıllık dönemde tahsil edilen kayıp-kaçak bedelini alabilecekleri belirtiliyor. Abonelerin, elektrik faturaları aylık 2 bin liranın altında ise Tüketici Hakem Heyeti’ne; 2 bin liranın üstünde ise Tüketici Mahkemelerine başvurması gerekiyor.

Milyonlarca dava yolda

Yargıtay kaynakları, tüketicileri oldukça memnun eden bu karar sonrası oluşacak iş yükü nedeniyle kara kara düşünmeye başladı. Çünkü, tüketiciler ile firmalar arasında kayıp-kaçak uyuşmazlığından kaynaklı 2 milyon dolayında yeni davanın Yargıtay’a gelmesi bekleniyor. Bu durum, Yargıtay’ın iş yükü sorununu ciddi boyutlara ulaştıracak. Bu davaların, Yargıtay’ın emsal kararının net olması nedeniyle tüketiciler lehine sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dosya sayısı 10 katına çıkacak

Yargıtay hukuk dairelerinde, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 215 bin 175 derdest dosya bulunmaktadır. Yargıtay kaynaklarının belirttiği gibi 2 milyon davanın Yargıtay’a gelmesi durumunda söz konusu dosya sayısı 10 katına çıkacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Faturaları 2 bin liranın altında olan aboneler, kayıp-kaçak parasını alabilmek için Yargıtay’ın son kararını emsal gösterip Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvuracak. Aboneler, hem halen tahsil edilen kayıp-kaçak bedeli için tedbir isteyecek hem de geçmiş 10 yıllık bedelin iadesini talep edecek. Heyetin aboneyi haklı bulması durumunda, eğer dağıtım şirketi karara itiraz ederse konu Tüketici Mahkemesi’ne taşınacak. Tüketici Mahkemesi’nin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin verdiği karara yapılan itirazı reddetmesi durumunda dağıtım şirketi ısrarırını sürdürürse dava temyiz için Yargıtay’a gelecek. Yargı kaynaklarına göre, sürecin bu şekilde işlemesi durumunda davalar 5 ay sonra Yargıtay’a gelmeye başlayacak.