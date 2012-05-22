Yargıtay'ın izin verdiği 'gerilla'ya Danıştay karşı çıktı

Yargıtay, PKK'lılara 'gerilla' dendiği için verilen hapis cezasını bozdu ancak Danıştay, tv'deki 'gerilla' ifadesine yasak getirdi.

KCK tutuklusu Hatip Dicle ve BDP'li Selim Sadak'a, Roj TV'deki röportajlarında 'Sayın Öcalan' ve PKK'lılar için 'gerilla' ifadelerini kullandıkları için verilen hapis cezalarını, Yargıtay 9. Ceza Dairesi bozdu.

Danıştay ise, TV'lerde PKK'lılar için 'gerilla' denilmesini yasakladı. Karar, CNN Türk'te 15 Mayıs 2009'da yayınlanan 'Mardin katliamı ve aşiret kültürünün' değerlendirildiği '5N-1K' programındaki ifadeler üzerine alındı.

Akşam gazetesinin haberine göre, programa konuk olan edebiyatçı Yılmaz Odabaşı, PKK'nın hazırladığı kliplerde dağa çıkan gençlerin yaşamının özendirici, romantik görüntülerle yansıtıldığını vurgulayan Odabaşı, gerçeğin farklı olduğunu belirterek '...O klipte gerilla kızlar, gerilla erkekler giysileriyle, kol kola halay çekiyorlar ateşlerinin başında....' dedi.

Uyarı cezası iptal

Programla ilgili şikayetler üzerine RTÜK, Odabaşı'nın 'gerilla' nitelemesini, 'milli güvenliğe aykırı yayın' olarak değerlendirip kanala 'uyarı' cezası verdi.

CNN Türk'ün 'cezanın iptali' için yaptığı başvuru üzerine idare mahkemesi 'gerilla' ifadesinin 'program bütünlüğü gözardı edilerek tek başına değerlendirilemeyeceği' gerekçesiyle 'uyarı' cezasını iptal etti. Ancak RTÜK'ün yaptığı başvuru üzerine Danıştay, davayı 3 yıl sonra karara bağladı ve itirazı haklı bularak kanala verilen cezayı onayladı.

Danıştay'ın 26 Mart 2012 tarihli kararında, şöyle denildi: '... 'Gerilla' terimi, 'meşru bir amaç için savaşan isyancı' anlamında kullanılmaktadır. PKK mensupları için de bu terimin kullanılması, terörü ve teröristleri meşrulaştırma niteliğinde anlaşılabilecek ve kanunun öngördüğü milli güvenliğe aykırı sonuçlar doğurabilecekti....'