-Yargıtayın iş yükü, 10 yılda yüzde 260 arttı ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Baktığı dosya sayısı 1 milyonu geçen Yargıtayın son 10 yılda iş yükü yüzde 260 arttı. AA muhabirinin istatistiklerden derlediği bilgilere göre, Yargıtayın iş yükü, 2000 yılında her bir daireye düşen yıllık ortalama iş sayısı 13 bin 702 iken, bu sayı 2010 yılında 34 bin 327'ye çıkarak yaklaşık yüzde 260 artış gösterdi. Verilere göre, buna bağlı olarak her bir dosyaya ayrılan zaman, 2000 yılında ortalama 5,5 dakika iken, 2010 yılında yaklaşık 2 dakikaya düştü. Yargıtayın 2000 yılındaki dosya sayısı, bir önceki yıldan kalan 26 bin 923 dosyaya, yeni gelen 391 bin 397 dosyanın eklenmesiyle toplam 418 bin 320 oldu. Yargıtay, 2000 yılında bu dosyaların 373 bin 787'sini karara bağladı, 44 bin 533 dosyayı bir sonraki yıla devretti. Verilere göre, bundan sonraki yıllarda iş yükü giderek artan Yargıtayın 2005 yılında toplam dosya sayısı 724 bin 477'ye, 2008 yılında 886 bin 188'e çıktı. Yargıtayın dosya sayısı, ilk olarak 2009 yılında 1 milyonu aştı. Bu yıl, bir önceki yıldan gelen 362 bin 703 dosyaya, yeni gelen 644 bin 320 dosyanın eklenmesiyle 1 milyon 7 bin 23 dosyaya ulaştı. Bu dosyaların 553 bin 168'ini yıl içinde karara bağlayan Yargıtay, 453 bin 855 dosyayı ise 2010 yılına devretti. 2010 yılında, bu devirle gelen dosyalara yeni gelen 644 bin 630 dosyanın eklenmesiyle 1 milyon 98 bin 485 dosya sayısına ulaşıldı. Yargıtay 2010 yılında toplam 562 bin 171 dosyayı karara bağladı, 536 bin 314 dosya ise yeni adli yıla devredildi. Yargıtayda 2000 yılında, 44 bin 533 dosya bir sonraki yıla devretti. Devreden dosya sayısı da yıllar içinde büyük artış gösterdi. Buna göre, 2005 yılında bir sonraki yıla devreden dosya sayısı 205 bin 596'ya, 2006 yılında 217 bin 712'ye, 2007'de 290 bin 271'e, 2008'de 362 bin 704'e, 2009'da 453 bin 855'e çıkarken, geçen yıldan bu yıla devreden dosya sayısı 536 bin 314 oldu. Yargıtayda 2000 yılında 10 bin 375 dosya zaman aşımına uğradı. Bu rakam 2010 yılında 8 bin 210 artarak, 18 bin 585'e yükseldi. Yargıtay ceza daireleri, 2005 yılında 200 bin 236 iş çıkartırken, 2010 yılında bu sayı 209 bin 76 oldu. Buna karşılık 2005 yılında ertesi yıla devreden iş miktarı 136 bin 135 iken, 2010 yılında bu rakam 364 bin 500'e çıktı.