'Yargıtay'ın İmamı'na soruşturma izni çıktı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in "paralel yapının Yargıtay'da imamı var. İsmini biliyorum" iddiası üzerine soruşturma başladı.

AKPli Şahin, hafta başında bildiğini söylediği ismi Yargıtay'a "mühürlü bir zarf" içinde bildirmişti.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu da bugün toplanıp o zarfı açtı ve "Yargıtay İmamı" olduğu iddia edilen üye hakkında soruşturma izni verdi.

Kurul, ismi gizli tutulan ve "Yargıtay'ın İmamı" olduğu iddia edilen üyeden daha kıdemli bir ceza dairesi başkanını "soruşturmacı" olarak görevlendirdi. Ancak soruşturmacının kimliği de açıklanmadı.