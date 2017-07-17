Yargıtay'ın "FETÖ" kararının gerekçesi açıklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin verdiği ilk onama kararının gerekçesi tamamlandı.

‘FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğu ifade edilen kararın gerekçesinde, “Dış destekli olarak FETÖ tarafından yapılan ve bir terör suçu olan darbenin, tamamlanmış olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan en ağır yaptırım gerektiren suçlardan olduğu”, ayrıca “konusu suç teşkil eden emri verenin de bu emri bilerek yerine getirenin de ceza hukuku açısından sorumlu tutulması gerektiği” tespitleri yapıldı.