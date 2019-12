Yargıtay'ın bozduğu davada Çakıcı aynı cezayı aldı

Alaattin Çakıcı'nın "Borsacı Adil Öngen'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan yargılandığı ve hakkında 2006 yılında 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen dava dosyası, karar tutanağında mahkeme katibinin imzasının eksik olması sebebiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Çakıcı'ya aynı ceza verildi.



İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Alaattin Çakıcı ile avukatları Mustafa Gül ve Mehmet Barış Yaya katıldı. Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı ile kalabalık bir grup da duruşmayı izledi.



Duruşmada, kimlik tespiti yapılan Çakıcı, cezaevine girmeden önce serbest meslekle uğraştığını ve 25 yıl yurt dışında yaşadığını belirtti. Boşandığını ve 3 çocuk babası olduğunu ifade eden Çakıcı, öğrenim durumunu "meslek lisesinden terk" olarak bildirdi.



Alaattin Çakıcı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağını mahkemenin taktirine bıraktığını belirterek, "Daha önce yapılan yargılamam sırasında mahkemeniz bana haksız yere karar verdi demiyorum. Her yapılan eylemin bir faturası olur, olmalıdır. Usul yönünden gereğini mahkemenin taktirine bırakıyorum. Verilecek her türlü karara saygılıyım. Vereceğiniz kararı temyize götürmeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum" dedi.



Çakıcı, mahkeme kararının kendisinin bilgisi dışında temyize gittiğini de sözlerine ekledi.



Çakıcı'nın avukatı Mustafa Gül de Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmayacağı konusunu mahkemeye bıraktığını kaydederek, bir an önce karar verilmesini istedi.



Mahkeme Heyeti Başkanı, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının usul ve yasaya uygun bulunduğundan bu karara uyulmasına karar verdi.



‘Bak senin yüzünden bozulmuş’



Mahkeme başkanı, Yargıtay kararının, "esasa etkili işlemlerin yapıldığı ve hüküm fıkrasının bulunduğu 28 Şubat 2006 tarihli duruşma tutanaklarının 2. sayfasında mahkeme katibinin imzasının eksik olduğunu" belirttiğini kaydederek, söz konusu tutanakları duruşma katibine imzalattırdı.



Hakimin, "Bak senin yüzünden bozulmuş" sözleri üzerine kadın katibin gülümsediği görüldü.



Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaya da, yargılamanın 16 Haziran 2005 günü yapılan duruşmasında verilen mütalaaya katıldığını söyledi.



Buna göre, sanık Çakıcı'nın mağdur Hüseyin Yolcu'lu yaramaya azmettirmek suçundan beraatına karar verilmesini isteyen Cumhuriyet Savcısı Kaya, Çakıcı'nın üzerine atılı, "araç kurşunlatmak suretiyle korku, kaygı ve panik yaratmak" suçunu azmettirme eyleminin "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme" kapsamında kaldığını ifade ederek, bu sebeple unsurları oluşmayan bu suçtan ceza verilmemesini talep etti.



Kaya, Çakıcı'nın TCK'daki hükümler uyarınca "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçundan 13 ile 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Savcının mütalaasına karşı diyecekleri sorulan Çakıcı, işlenmiş bir suçun olduğunu belirterek, verilecek cezaya razı olduğunu söyledi.



10 yıl 10 ay hapis cezası



Bunun üzerine kararı açıklayan mahkeme heyeti, "Borsacı Adil Öngen'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" eyleminden dolayı, lehine olan yeni TCK'nın 82. maddesi 1. fıkrasının "a" bendi uyarınca Alaattin Çakıcı'yı "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına" çarptırdı.



Çakıcı'nın bu cezası, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve derecesi dikkate alınarak yeni TCK'nın 35. maddesi uyarınca 13 yıl hapse indirildi. Bu ceza da Çakıcı'nın mahkemeye karşı olan iyi tutumundan dolayı 10 yıl 10 ay hapse düşürüldü.



"Hüseyin Yolcu'yu yaralamaya azmettirmek" suçundan Çakıcı'nın beraatına karar veren mahkeme heyeti,"araç kurşunlatarak, korku, kaygı ve panik yaratmak" suçunun ise "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirmek" suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle bu konuda ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.



Alaattin Çakıcı, kararın ardından, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.