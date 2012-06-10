Yargıtay'dan yeni kriterler: Anal-oral seks filmi olana hapis

Yargıtay, anal ve oral seksi şiddet içeren ilişki hayvanlarla ilişki, ölülerle ilişki gibi türlerle bir tuttu. Bu yorumunu kanundaki “doğal olmayan ilişki” ifadesine dayanarak yapan Yargıtay, evinde anal ve oral seks görüntüleri içeren CD bulundurana 1- 4 yıl arası hapis cezası verilmesini istedi.

N.Ç davasında verdiği kararla toplumun tepkisini çeken Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nden şimdi de “cinsel ilişkilere” ilişkin tartışma yaratacak bir karar geldi.

Akşam gazetesinin haberine göre; daire anal ve oral seksin “tecavüz, sadist-mazoşist gibi şiddet kullanarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde” kurulan ilişkilerle aynı kategoride değerlendirilmesine karar verdi.

Daire, anal ve oral seksin “doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar” olduğunu savunarak bu tür görüntülerin yer aldığı CD’leri satan sanık hakkında “müstehcen görüntü içeren yayın satmak” suçundan verilen cezayı az buldu ve cezanın görüntülerin içeriği nedeniyle ağırlaştırılmasını istedi. Karara göre, anal ve oral seks görüntülerini içeren CD bulunduran hatta internetten bu tür görüntüleri içeren videoları indirenlere 1- 4 yıl arası hapis cezası verilebilecek.



‘Sapıklık’ yorumu



Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin kararında sanık S.K’nin Fatih 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılaması sonunda; 6 aydan 3 yıla kadar hapis öngörülen ve Türk Ceza Kanunu’nun 226/2. maddesinde düzenlenen “müstehcen içerikli CD satmak” suçundan mahkum olduğu belirtildi. Kararda VCD inceleme ve izleme tutanağı içeriğine göre, sanığın satışa sunduğu ileri sürülen CD’lerde “doğal olmayan anal ve oral yollardan yapılan cinsel davranışlara ilişkin görüntülerin” yer aldığının bildirildiğine dikkat çekildi. Yargıtay anal ve oral ilişkinin “doğal” olmamasını gerekçe göstererek sanığa 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nın 226/4. maddesinden ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu. Yargıtay daha ağır ceza öngören bu suçun yargılama yerinin de sulh ceza mahkemesi yerine asliye ceza mahkemesi olduğuna dikkat çekti.



‘Doğal olmayan ilişki’



Türk Ceza Kanunu’nun müstehcenlik suçunu düzenleyen 226. maddesinin 2. fıkrasında “Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer alıyor. Aynı maddenin 4. fıkrasında ise sapıkça görüntülerin bulunduğu görüntülerin yayınlanması ve hatta bulundurulması cezalandırılıyor. Fıkrada “ Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer alıyor. Bu çerçevede kanun maddesinde yazılı sapıkça görüntülerin sadece yayınlanması veya satılması değil, bulundurulması da suç kabul ediliyor. Ancak kanunda şiddet içeren ve hayvanlarla, ölmüş bedenlerle ilişkiler açıkça sapıkça ilişki olarak sayılırken aynı kategoride yer verilen “doğal olmayan yollarla” ilişkinin ne anlama geldiği açıkça belirtilmiyor.



Evinde bulundurana ceza



Yargıtay daha önce eşcinsel ilişki ve grup seks görüntülerini de “doğal olmayan ilişki” saymıştı. Yargıtay’ın son olarak anal ve oral ilişki görüntülerini de bu kapsama almasıyla ortaya ilginç bir durum çıktı. Yargıtay kararına göre evinde “anal ve oral” seks görüntüleri içeren CD bulundurmak da 1-4 yıl arası hapis cezası gerektiren bir suç haline gelmiş oldu.