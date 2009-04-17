Yargıtay'dan YARSAV iddialarına yanıt

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, hakim ve savcıların telefonlarının dinlenmesine ilişkin olarak, ''Herkes görevini yaparken kurallara uymalı. Yasaya aykırı bir işlem yapılıyorsa mutlaka soruşturulmalı'' dedi.



Yargıtay Başkanı Gerçeker ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, TBB'nin yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.



Gerçeker, bir gazetecinin ''bazı hakim ve savcıların telefonlarının herhangi bir gerekçe belirtilmeden dinlenmesini nasıl değerlendirdiğini sorması'' üzerine, yasalara uygun olmayan bir durum varsa bunun gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.



Konuyu çok detaylı bilmediği için bir şey söylemesinin mümkün olmadığını kaydeden Gerçeker, ''Herkes görevini yaparken kurallara uymalı. Yasaya aykırı bir işlem yapılıyorsa mutlaka soruşturulmalı'' dedi.



Türkiye genelindeki iletişimin teknik takibine yönelik soruyu yanıtlayan Gerçeker, bu konuda Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bir kararı bulunduğunu ve burada teknik takibin nasıl olacağının belirtildiğini anlattı. Karara herkesin uyması gerektiğini söyleyen Gerçeker, bunun dışındaki dinlemelerin hukuki geçerliliğinin olmayacağını ifade etti.



Gerçeker, ''Hakim ve savcılar yasal olarak dinlenebilir mi?'' sorusu üzerine, ''Yönetmelikte öyle bir hüküm var. Ama çok detaylı bilemiyorum. O konuda Danıştay'a bir başvuru var. Danıştay'ın kararıyla yönetmelikteki madde iptal edilirse dinleme mümkün olmaz'' yanıtını verdi.



Hasan Gerçeker, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında soruşturma açılmasının nedenlerinden birinin Yargıtay'da yaptığı basın toplantısı olduğunun hatırlatılması üzerine, ''O konuda Adalet Bakanlığına cevap verdik. Kafeteryada dinlenme saatleri içinde yapılan basın toplantısının o yasa kapsamına girmediği yönünde görüş belirttik'' diye konuştu.



Danıştay Başkanı Mustafa Birden de hakim ve savcıların dinlenmesine ilişkin soru üzerine, ''Dosya bizim önümüze geleceği için bir değerlendirme yapamam'' karşılığını verdi. TBB Başkanı Özok da aynı yöndeki soruya sadece telefon numaraları belirtilerek dinleme kararı verilmesinin hukuk devletiyle bağdaşmayacağı karşılığını verdi.



Dinleme taleplerinde dinlenilecek kişinin kimliğinin ve dinlemenin gerekçesinin açıkça belirtilmesi gerektiğini anlatan Özok, ''Bu karar Türk hukuku adına bir garabettir. Ama maalesef bunu veren yargıçlar da oluyor. Böyle bir karar verilemez. Bu yüz karasıdır, ayıptır'' dedi. Özok, yargının insanlara güven vermesi gerektiğini söyledi.



Ergenekon soruşturmasının son dalgasına değinen Özok, ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın evinin 7,5 saat süreyle arandığını ifade ederek, ''Arama kararı veren yargıç bunu anlatsın. Öyle gelişigüzel her yeri karıştıramazsınız'' dedi.



Özok, YARSAV Başkanı Eminağaoğlu hakkındaki soruşturmaların hatırlatılması üzerine, ''Sırf çok sert çıktığı, bazı şeyleri eleştirdiği için yapılıyorsa bu çok vahim'' değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ise teknik takibe ilişkin soruya yanıt vermedi.

