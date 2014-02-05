Yargıtay'dan türbanla duruşmaya alınmayan avukat Kamalak'a ret

Arzu Yıldız / Ankara

Yargıtay, türbanla duruşmaya girmesine izin verilmemesi üzerine gündeme getirdiği reddi hâkim talebi reddedilen avukat Zübeyde Kamalak’ın başvurusunu Yargıtay da kabul etmedi.

Ankara 11.Aile Mahkemesi'nde görülen bir boşanma davasında müdafilik yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın avukat eşi Zübeyde Kamalak’ın türbanla duruşmaya girmesine izin verilmemesi üzerine bulunduğu reddi hâkim talebi Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, "avukatların kendilerinden kaynaklı nedenlerle reddi hâkim talebinde bulunma hakkına sahip olmadıklarına" karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Reddi hâkim talebinin davanın taraflarına ilişkin var olan nedenlerden dolayı yapılabileceğinden, vekil kendisinden kaynaklı nedenlerle reddi hâkim yoluna başvuramaz. Müvekkili nam ve hesabına hareket eden vekilin davada taraf sıfatı bulunmadığından aleyhine disiplin para cezasına da hükmedilmeyecektir.”

Yerel mahkeme para cezası da vermişti

Kamalak, 6 Haziran 2013 tarihinde yapılan duruşmaya türbanla katılmak istemişti. Ancak hâkim Mustafa Karadağ, “Avukatların da kamu görevlisi olduğu, bu nedenle kılık kıyafet düzenlemesine uymak zorunda oldukları gerekçesiyle” Kamalak’ın duruşmaya türbanla girmesine izin vermemişti.

Hâkim Karadağ, davalının yeni bir avukatla temsil edilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bunun üzerine Kamalak, reddi hâkim talebinde bulundu. Reddi hâkim talebinin hâkim Karadağ tarafından reddedilmesi üzerine bir üst mahkemeye itiraz edildi. İtirazı Ankara 5. Aile Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, Kamalak’ın reddi hâkim talebinde bulunma hakkı olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti ve 2 bin 500 lira para cezasına hükmetti.

Başvurusunda 'rencide oldum' demişti

Kamalak kararın bozulması için Yargıtay’a başvurusunda gerekçe olarak şunları kaydetmişti:

“İnancım gereği türbanla başımı örtüyorum. 6 Haziran 2013 tarihli duruşmada başımın kapalı olması nedeniyle hâkim, ‘mahkemelerde geçerli olan meslek kuralları gereğince avukatların davanın görüldüğü mahkemenin ve hâkimin tabi olduğu kurallara tabi olması zorunluluğu gereğince davalının kendisini başka bir vekille temsil ettirmesi için iki haftalık kesim verilmesine ve duruşmaya ara verilmesine’ karar verdi. Bu karar ile kişiliğime saldırdı ve manevi şahsiyetimi rencide etmiştir. Bu nedenle reddi hâkim yoluna başvurdum.”

Yargıtay’ın kararından sonra türban tartışması nedeniyle sonuçlanmayan davaya Ankara 11. Aile Mahkemesi'nde aynı hâkim tarafından bakılmaya devam edilecek.