-Yargıtay'dan tüketiciye ticari faiz kararı ANKARA (A.A) - 07.12.2011 - Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, tüketicilerle şirketler arasındaki uyuşmazlıklarda yasal faizin değil, tacirler arasındaki ticari faizin uygulanmasına hükmetti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararında, davacı Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin, Mesut Sarıkaya adlı kişinin, telefon abone sözleşmesinden doğan borcunu ödemediği için 232.47 TL alacağın 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Yasa'nın 2/II. maddesindeki faiz oranıyla tahsili için icra takibi yaptığı, itiraz üzerine şirketin, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğu, hakem heyetinin de alacağın yasal faiziyle tahsiline karar verdiği anımsatıldı. Bunun üzerine şirketin, alacağına 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 2/II. maddesinde belirtilen oranda faiz istenebileceğini belirterek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali istemiyle Bursa Tüketici Mahkemesinde dava açtığı hatırlatıldı. Kararda, mahkemenin, davalı Mesut Sarıkaya'nın, tüketici olması nedeniyle ancak yasal faiz istenebileceğinden, talebin reddine ilişkin karar verdiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ise bu kararın kanun yararına bozulması için temyiz başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararında, taraflar arasında, telefon abone sözleşmesi bulunduğu ve davacının tacir olduğunun dosya içeriğinden anlaşıldığı belirtilerek, ''Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 21/1. maddesi gereğince tüzel kişi tacirin her türlü iş ve işleminin ticari olması asıldır. TTK 21/II maddesine göre taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan sözleşmeler kanunda aksine hüküm olmadıkça diğeri içinde ticari iş sayılır. 3095 sayılı Kanuni faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1. maddesi gereğince Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde miktarı sözleşmeyle tespit edilmemişse, bu ödeme yıllık yüzde 12 oranı üzerinden yapılır. Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeyle yüzde 10'una kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir'' ifadeleri kullanıldı. Aynı yasanın 2/1. maddesi gereğince temerrüte düşen borçlunun, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça birinci maddede belirtilen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecbur olduğu ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi: ''2/II maddesince TC Merkez Bankası önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli oranlar için uyguladığı faiz oranının yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Yukarıda açıklanan yasa hükümlerine göre davacının tacir olması nedeniyle 3095 sayılı Kanuni faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunun 2/II maddesi gereği davacının Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz talep edebileceği gözetilmeden yasal faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma isteminin kabulü gerekir.''