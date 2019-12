-Yargıtaydan tüketici lehine karar İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, İstanbul 1. Tüketici Mahkemesinin, bir ayda 25 bin dakika konuştuğu ''Her yöne sınırsız'' tarifeli telefon hattına 7 bin 500 TL'lik fatura gelen ve hattı kapatılan tüketici lehine verdiği ''sadece tarife tutarı olan 66,70 lira ödemesi'' kararını onadı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Oktay Karaaslan ile GSM şirketi arasındaki İstanbul 1. Tüketici Mahkemesinde görülen 'iptal' davasında yapılan yargılama sonunda, mahkemenin davanın kabulüne yönelik olarak karar verdiğini ve bu kararın süresi içinde davalı avukatınca temyiz edildiğini belirterek, temyiz başvurusuyla ilgili dosyanın incelendiğini bildirdi. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddine oy birliğiyle karar veren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, usul ve yasaya uygun olan İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi hükmünün onanmasını kararlaştırdı. -Davanın geçmişi- 20 Şubat 2009 tarihinde bir GSM şirketinden aldığı ''Her yöne sınırsız'' tarifeli hattına, 10 Haziran 2009 son ödeme tarihli 7 bin 576 TL borç bildirisi gelen ve İstanbul 1. Tüketici Mahkemesine ''fatura tutarının iptali'' davası açan Oktay Karaaslan, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, GSM şirketinin sınırsız tarifesinin 66,70 lira olduğunu ve şirkete yüksek miktarda faturanın nedenini sorduğunda kendisine ''Tarife 10 bin dakika limitlidir. 25 bin dakika konuştuğunuz için 10 bin dakikadan sonraki konuşma faturaya yansıdı'' denildiğini aktararak, ''Tarife 10 bin dakikayla sınırlıysa neden 'her yöne sınırsız' diyorlar veya neden ben konuştukça kalan miktarı bildirmiyorlar? Şirket bütün reklamlarda 'konuşmada sınır olmadığı' şeklinde reklam yapıyor'' ifadelerini kullanmıştı. Karaaslan, 'her yöne sınırsız' yazan tarifesine göre, 66,70 liradan fazla olan faturanın iptaline karar verilmesini talep etmişti.