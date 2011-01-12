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Yargıtay'dan telekulak için suç duyurusu

Yargıtay Başkanlığı Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

12 Ocak 2011 02:00

T24- Yargıtay Başkanlığı, basında yer alan, bazı Yargıtay üyelerine ait ses kayıtları nedeniyle Yargıtay binası ve telefonlarının dinlenip dinlenmediği konusunun araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay Genel Sekreteri Salih Kocalar imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, basında yer alan haberlerde Yargıtay'da telefon ve ortam dinlemesi yapıldığına yönelik bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Yazıda, konunun araştırılması ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması istendi.

Bugün bazı gazetelerde Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Hamdi Yaver Aktan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin haberler yer almıştı.

Yargıtay Başkanlığının daha önce de bu yöndeki haberler sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği başvurular bulunuyor.

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