Yargıtay'dan telekulak için suç duyurusu

T24-

Yargıtay Genel Sekreteri Salih Kocalar imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, basında yer alan haberlerde Yargıtay'da telefon ve ortam dinlemesi yapıldığına yönelik bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Yazıda, konunun araştırılması ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması istendi.

Bugün bazı gazetelerde Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Hamdi Yaver Aktan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin haberler yer almıştı.

Yargıtay Başkanlığının daha önce de bu yöndeki haberler sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği başvurular bulunuyor.