Yargıtay'dan Selek'i çok üzecek karar

Suça ilişkin hüküm bulunamamıştı…



'Pınar'ın kod adı bile var...'



Eylemi gerçekleştirdiği savunuldu

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kamuoyunda ‘Mısır Çarşısı davası’ olarak bilinen davayla ilgili temyiz incelemesini tamamlarken, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Sosyolog Pınar Selek için verdiği beraat kararının bozulmasına karar verdi. Daire, Selek’e eski TCK’nın 125. maddesi kapsamında 36 yıl ceza verilmesi gerektiğine hükmetti.Mısır Çarşısı girişindeki ‘Ünlüoğlu Büfe’de 9 Temmuz 1998 tarihinde yaşanılan patlama sonucu yedi kişi öldü 127 kişi ise yaralanmıştı. Patlama sonrası operasyonlarda, sosyolog Pınar Selek’in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Selek yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme 2006 yılında ‘patlama nedeninin bomba mı LPG mi olduğu anlaşılamadığından ceza verilmesine gerek olmadığı’ kararı vermişti.Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz sonucu dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Daire yerel mahkemenin kararın esasına girmeden ‘usül yönünden’ yaptığı inceleme sonucunda bozmuştu. Daire 2007 yılında verdiği kararda ‘hüküm kurulması’ gerektiğine işaret ederek bozmuştu. Daire, kararında sanık Kadriye Fikret Sevgi’ye ‘ek savunma hakkı verilmediğine, Heval Öztürk’e yönelik de ‘eksik soruşturma’ bulunduğuna dikkat çekmişti. Daire, sanık Abdülmecit Öztürk’e, verilen müebbet hapis cezasını da davanın iddianamesinde bu suça ilişkin hüküm bulunmadığı gerekçesiyle bozmuştu.9. Daire’nin kararı sonrasında davayı yeniden görüşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 2008 yılında verdiği kararda, ‘patlamaya bombanın mı, gaz kaçağının mı neden olduğunun tespit edilememesi, kesin delil bulunmaması gerekçesiyle’ beraat kararı verdi. Mahkeme, Selek hakkında, örgüte yardım yataklık suçunun ise zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar vermişti.Yerel mahkemenin kararı üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki temyiz incelemesini 10 Mart 2009 tarihinde tamamladı. Daire, yerel mahkemenin Selek, Kadriye Fikret Sevgi, Abdülmecit Öztürk, Maşallah Yağan ve Heval Öztürk yönünden ‘bozma kararı’ verirken, Alaattin Öget ve İsa Kaya yönünden ise ‘onanma’ karar verdi.Kararda, Pınar Selek’in ‘sosyolojik araştırma yapma’ adı altında silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibata geçip Fransa ve Romanya’ya giderek burada siyasi eğitim aldığı ve kod adı aldığı savunularak, “İstanbul’da Azat kod adlı örgüt mensubu ile irtibat kurup Yurtseverler Birliği adı ile askeri kanat oluşturarak bomba imal ettiği, diğer sanık Abdülmecit Öztürk ile beraber 1998 tarihinde Mısır Çarşısı, Ünlüoğlu Büfesi’ne koydukları bombanın patlaması sonucu yedi keşinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı sanık Abdülmecit Öztürk’ün duruşmaya kadar süren ikrarı, diğer sanıkların kolluk beyanı, mağdur ve tanık beyanları ile 2002 tarihli oluşa uygun düşen bilirkişi kurulu raporu ve tüm dosya kapsamında anlaşılmıştır” denildi.Kararda, Selek’in mensubu bulunduğu PKK’nın amacı doğrultusunda eylemi gerçekleştirdiği savunuldu ve eski TCK’nın 125. maddesi kapsamında 36 yıl hapis cezası verilmesi istendi.