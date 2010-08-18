Yargıtay’dan Remzi Gür’e Aslanlı Köşk freni

T24- Yargıtay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen işadamı Remzi Gür tarafından 24 milyon liraya alınan Aslanlı Köşk ihalesini frenledi. 12. Hukuk dairesi Halis, Ahmet ve Mehet Toprak tarafından, yaklaşık 24 milyon liraya İşadamı Remzi Gür tarafından alınan Aslanlı Köşk ihalesinin feshi için açtığı davayı reddeden mahkeme kararını bozdu.

14 Nisan 2009 tarihinde 2.242 metrekare arsaya sahip ve Aslanlı Köşk'e yürüme mesafesindeki Afif Paşa Yalısı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından metrekaresi 16.200 Amerikan Dolar'ından 58 milyon TL'ye satılırken, bu ihaleden bir gün sonra 15 Nisan 2009 tarihinde 10.200 metrekare arsasıyla Afif Paşa Yalısı'ndan beş kat büyüklükte ve halen tapusu Toprak Grubu şirketlerinde olan İstinye Aslanlı Köşk, işadamı Remzi Gür'e 23 milyon 800 bin TL'ye (Afif Paşa Yalısı'nın 10'da birinden az bir bedele metrekaresi 1.400 Amerikan Doları'na) satılmıştı.

Halis, Ahmet ve Mehmet Toprak tarafından Aslanlı Köşk ihalesinin feshi davası için İstanbul Sarıyer İcra Hakimliği'nde TMSF aleyhine açılan dava, 19 Nisan 2010 tarihinde mahkemece reddedilmişti. Bu kararın Yargıtay'da temyizi sonucu Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Halis, Ahmet ve Mehmet Toprak'ın temyiz itirazlarını kabul etti ve Sarıyer İcra Hakimliği'nin kararının bozulmasına 13 Temmuz 2010 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

TMSF tarafından 119 milyon 500 bin TL’lik gerçek değerinden 31 milyon 260 bin TL eksik bedelle 88 milyon 240 bin TL’ye Çalık Grubu iştiraki Gap İnşaat'a ihale edilen Toprak Grubu'na ait Toprak Center binasının satışının yürütmesi ve 31 milyon TL değerindeki Kuşadası taşınmazının 16 milyon TL eksik bedelle 15 milyon TL üzerinden TMSF tarafından satın alınmasına ilişkin kararın yürütmeside Danıştay 13. Dairesi tarafından 21 Nisan 2010 tarihinde oybirliğiyle durdurulmuştu.