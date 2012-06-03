Yargıtay'dan porno film kriteri

Yargıtay müstehcen içerikli CD satmak suçundan mahkum olan sanığın, filmlerin içeriğinde oral ve anal seks olduğu için ceza artırımı yapılabileceğine karar verdi. Sanığın, müstehcenlikle ilgili suçları düzenleyen ceza maddesindeki "doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar" kriteriyle daha yüksek hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Yargıtay, müstehcen içerikli filmler sattığı gerekçesiyle hakkında 1 yıl hapis cezası verilen S.K. isimli sanığın, CD'lerin içeriğinde oral ve anal seks görüntüleri olduğu için daha ağır ceza istemiyle yargılanmasını istedi.Müstehcen içerikli CD satmak suçundan hakkında dava açılan S.K., Fatih 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Yargılama sırasında S.K.'nun sattığı CD'ler açıldı ve uzmanlar tarafından incelendi. İnceleme ve izleme tutanağı hazırlandı. CD'lerin içeriğinde mahkemeye kayıtlarına giren şekliyle "doğal olmayan anal ve oral yollardan yapılan cinsel davranışlara ilişkin görüntülerin yer aldığı" bildirildi. Mahkeme TCK'nun 226'ncı maddesinde düzenlenen "Müstehcen içerikli CD'leri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz etmek" suçundan 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

"Normal olmayan cinsel davranış"

Sanık S.K. mahkemenin kararına itiraz etti ve dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 14. Ceza Dairesi dosyayı inceleyerek mahkeme kararını değerlendirdi. Daire, müstehcen içerikli CD'lerde, cezayı artırıcı görüntüler olduğu vurgusu yaptı. CD içeriğinde anal ve oral yollardan yapılan cinsel davranışlar olması nedeniyle sanığın TCK'nun 226. maddenin 4. fıkrasında düzenlenen "... doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri satan kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır" suçundan yargılanmasını istedi. Delilleri değerlendirme ve suç vasfını belirleme görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğunu bildiren Yargıtay, bu gerekçeyle bozma kararı vererek, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.