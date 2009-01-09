Yargıtay'dan Öz hakkında suç duyurusu

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Ergenekon operasyonunu yürüten savcı Zekeriya Öz hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Başvurunun, Savcı Öz'ün yaşadışı yapılan telefon dinlemelerinden elde edilen yasa dışı delilleri kullanarak soruşturma yürütmesine dayandırılacağı belirtildi.







Ergenekon operasyonu kapsamında yaşanan son gözaltılar ve Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun evinin aranması üzerine dün toplanan Yargıtay Başkanlar Kurulu, Ergenekon'u değerlendirdi. Yargıtay Başkanlar Kurulu, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na suç duyusurunda bulunulması kararı aldı.



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker başkanlığındaki toplantıya ceza ve hukuk dairesi başkanları ile iki başkanvekili katıldı. Toplantıya katılan yüksek yargı mensupları, yaşananların endişe verici olduğunu ve vahim boyutlara ulaştığını ifade ettiler. Yüksek yargı mensupları, Ergenekon'un ucu açık bir soruşturmaya dönüşmesinin de kaygı verici olduğunu dile getirdiler. Toplantıda yasa dışı dinlemeler de eleştirildi.



Yasalarda yer alan hükümlere karşı, telefon dinlemelerinin yurt genelini kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlayan uygulamalara gidilmesi eleştirildi. Toplantıda yazılı bir açıklama yapılıp yapılmaması da tartışıldı. Bazı üyeler yazılı bir açıklama yaparak Yargıtay'ın görüşlerini açıklaması gerektiği yönünde görüş bildiriken, ağırlıklı görüş Yargıtay'ın açıklama yapmasının ihsas-ı rey anlamına geleceği yönünde oldu ve açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.



Toplantının tek somut kararı Zekeriya Öz hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulunulması kararının alınması oldu. Bugüne kadar Öz'ün derhal görevden alınması için İşçi Partisi 5 kez HSYK'ya başvurmuştu. Ayrıca İzmir Barosu, eski İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan, emekli albay Erdal Sarızeybek, gazeteci Vedat Yenerer ve yazar Ergun Poyraz'ın yanı sıra çok sayıda kişi de savcı Öz'ü Hakimler Savcılar Yüksek kurulu'na şikayet etti. Bu başvurularda, Öz'ün görevini kötüye kullandığı, taraflı davrandığı, basına asılsız belgeler servis ettiği, dava açılmasını sağlayacak kanıt olmadığı, kanıt olarak ileri sürülen belgelerin gerçek dışı olduğu belirtildi. Ancak Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin bugüne kadar yapılan başvuruları, soruşturma izni vermeyerek HSYK gündemine getirmemişti. İşçi Partisi'nin, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in, Zekeriya Öz hakkında soruşturma açılması istemini reddeden işleminin iptali istemiyle Ankara 2'nci İdare Mahkemesi'nde açtığı dava da sürüyor.

