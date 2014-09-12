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Yargıtay'dan Org. Necdet Özel hakkında soruşturma izni talebi

Genelkurmay Başkanı'nın 2012 yılında KCK hakkındaki sözleri için Yargıtay soruşturma izni istedi

12 Eylül 2014 17:34

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in 2012’de söylediği sözler nedeniyle hakkında yapılan suç duyurusuna Yargıtay Başsavcılığı 2 yıl sonra soruşturma izni istedi.

Yargıtay Başsavcılığı’nın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel hakkında, “siyasi demeç verdiği ve yargıyı etkilemeye çalıştığı” gerekçesiyle Aydınlar tarafından yapılan suç duyurusunu iki yıl işlem yapmadan beklettikten sonra, kanun değişikliğini gerekçe göstererek soruşturma izni için Başbakanlığa gönderdiği ortaya çıktı.

Gazeteci ve akademisyenler Aydın Engin, Ahmet İnsel, Cengiz Algan, Gençay Gürsoy ve Baskın Oran, Orgeneral Özel’in Kürt sorunu, askeri yargı, Kürtçe’nin kamusal alanda ve eğitimde kullanılması konularında yaptığı açıklamalardan sonra 23 Ocak 2012’de Yargıtay Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçesi verdi.

Milliyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre; Necdet Özel’le ilgili bu suç duyurusunun üzerinden 2.5 yıl geçmesine rağmen henüz “takipsizlik” ya da “dava açılması” yönünde bir karar alınmamasının nedeni ise ortaya çıktı.

Suç duyurusu ile ilgili Yargıtay Başsavcılığı’nın, 2 yıl hiçbir işlem yapmadığı, 22 Şubat 2014’de yürürlüğe giren yasa değişikliği ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında görevleri ile ilgili suçlardan dolayı ön inceleme yaptırmak, soruşturma izni vermek veya vermemek, kamu davası açılmasına veya kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermek yetkisinin Başbakan’a verilmesinin ardından dosyayı 3 Mart 2014’te 2014/20 K. sayılı görevsizlik kararıyla Başbakanlığa gönderdiği anlaşıldı. Bu tarihten itibaren Başbakanlık’tan da Yargıtay Başsavcılığı’na bir yanıt gönderilmedi.

Buna göre Davutoğlu, Özel’in o tarihte büyük yankı uyandıran sözleri nedeniyle yargılanıp yargılanmayacağına karar vermek durumunda kalacak. Özel’in suç duyurusuna konu sözleri 5 Ocak 2012’de Milliyet’te yer almıştı. Özel,  “Devletimizin bekasının sağlanması, yasaların hâkim kılınması ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için KCK’nın yargı önüne çıkarılmasının hayati önemi haiz olduğunu düşünüyorum” demişti.

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