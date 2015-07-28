Yargıtay'dan mahkemeye: IŞİD'in terör örgütü olduğunu gösterir delil var mı?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Türkiye’nin IŞİD’in Suriye sınırındaki hedeflerini vurmadan ve ülke genelinde üyelerine operasyon yapmadan önce verdiği karar tartışma yarattı. Daire, IŞİD’e katılıp Suriye’de savaşan ve döndüğü Gaziantep’te yakalanan Mısır vatandaşı Mahmoud Mahrous Shehavvy Elkasas’a IŞİD terör örgütü üyesi olmak suçundan verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasını bozdu. 16. Ceza Dairesi, geçen nisan ayında verdiği kararda, yerel mahkemeden “IŞİD’in terör örgütü ya da silahlı terör örgütü olduğunu gösterir; örgütün kuruluşu, kurucuları, lideri, amacı, stratejisi, eylemleri, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlara karşı, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesini” istedi.

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, dava dosyasında Mısır vatandaşı Mahmoud Mahrous Shehawy Elkasas, Suriye’de IŞİD saflarında savaşmak için 25 Mayıs 2013’te ülkesinden İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiği belirtildi. Buradan illegal yollardan Suriye’ye geçen Elkasas, örgütün eğitim kampına katıldı, silah ve patlayıcı maddelerin kullanımı konusunda eğitim aldı. IŞİD üyesi, 24 Eylül 2014 tarihinde yasadışı yollardan tekrar Türkiye’ye geçti. Buradan bir araca binen zanlı, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde trafikteyken yakalandı.

Mahkeme: IŞİD terör örgütüdür

Tutuklanan Elkasas, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonucunda “IŞİD adlı silahlı terör örgütüne” üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın itirazı üzerine dosya, Yargıtay’a geldi. Hükümetin geçen yıl sonunda çıkardığı yargı paketiyle yeniden şekillendirdiği ve terör suçlarına bakmakla görevlendirilen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mısırlı Elkasas’a IŞİD üyesi olmak suçundan verilen hapis cezasını, “eksik araştırmayla hüküm kurulması” gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay, IŞİD’in Türkiye’ye karşı eylemleri olup olmadığını sorması soru işareti yarattı. Oysa IŞİD, Türkiye’ye yönelik birçok eylem yaptı. 20 Mart 2014 tarihinde Niğde’nin Ulukışla ilçesinde ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişinin öldürülmesi olayını IŞİD üyeleri gerçekleştirmişti. IŞİD üyeleri, 11 Haziran 2014 tarihinde de Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nu işgal edip başkonsolos dahil 46’sı Türk olmak üzere 49 konsolos çalışanını rehin almıştı. Konsolosluk çalışanları ancak 24 Eylül 2014 tarihinde serbest bırakılmışlardı.