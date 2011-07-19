Yargıtay'dan Kürtçe savunmaya 'belli koşullarda' vize

T24- Yargıtay'dan belli şartlarda Kürtçe savunmaya vize çıktı. Yargıtay "Sanığın Türkçe bilmediği saptanırsa" ücretsiz tercümanla Kürtçe savunma yapılmasına imkan sağlayan bir karar verdi.











Hakkari Çukurca'da S.B hakkında dava açıldı. İyi Türkçe bilmeyen S.B, Kürtçe savunma yapmak istedi. Mahkeme talebi kabul etmedi ve sanık, ifadesi alınmadan 17.5 yıl hapse mahkum edildi.

Sanığın avukatı, "savunma hakkının kısıtlandığı" gerekçesiyle davayı Yargıtay'a taşıdı. Yüksek Mahkeme de, AİHM kararları doğrultusunda kararı bozdu.

Yargıtay "Sanık Türkçe bilmiyorsa, ifadesinin tercüman aracılığıyla alınması gerekliliğinin gözetilmediğini ve bu şekilde savunma hakkının kısıtlandığını" vurguladı.

Dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesinin ardından S.B'nin savunması Kürtçe alındı. Yargıtay'ın kararının KCK davası başta olmak üzere Türkçe bilsin bilmesin isteyen herkesin Kürtçe savunma yapmasının yolunu açmadığı belirtiliyor.