Yargıtay'dan kadın cinayeti kararı: İndirimi indirin

Hamile eşini aldatma şüphesiyle öldüren kocaya ‘haksız tahrik altında cinayet’ten verilen 18 yıl hapsi, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi az buldu. Ancak daire, kocaya ‘haksız tahrik’ indirimi yapılmasına değil, bu indirimin yüksek olmasına itiraz etti.

Adana'da yaşayan Mehmet Çiftçi ile hamile eşi Burcu Çiftçi, şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Mehmet Çiftçi, eşi Burcu’yu 10 Eylül 2014’te tarlada tabancayla öldürdü. Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ise eşinin kendisini kardeşi ve başka erkeklerle aldattığını, bunu itiraf ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Dava 2015 yılında bitti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Çiftçi’nin eşini önceden planlayarak öldürdüğüne dair bir kanıt olmadığı iddia edildi.

"Aksi kanıtlanamadı, o zaman doğru"

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Çiftçi’nin “Seni aldattım dediği için öldürdüm” savunması aksi kanıtlanamadığı için doğru sayıldı. Kararda, Çiftçi’nin cesedi gizleme ve evden kaçtığını söyleme imkanı varken eşini öldürmesi lehine kanıt sayıldı. Çiftçi’nin bir erkekle sık telefon görüşmelerinin olduğu, evi ve çocuğuyla ilgilenmediği öne sürüldükten sonra “Olay günü başka erkeklerle görüştüğünü beyan etmesinden ötürü tahrik hükümleri uygulanmıştır” denildi.

Çiftçi’ye ‘kasten öldürme’den müebbet verilirken bu suçu haksız tahrik altında işlediği için ceza 22 yıla, mahkemeye saygılı tavrından ötürü de 18 yıl 4 aya indirildi.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, 11 Eylül’de cezayı az buldu. Kararda, Mehmet Çiftçi’nin boşanma davası açtığı, dava sürerken barıştıkları ve beraber yaşamaya başladıkları vurgulandı. Şu halde “maktülün daha önce yaptığı haksız eylemleri sanığın affettiğinin anlaşıldığı” belirtildi. Olay anında Burcu Çiftçi’nin söylediği iddia edilen sözlerle ilgili tahrik indirimine karşı çıkılmazken, yüksek indirim yapıldığı için cezanın arttırılması istendi. Bozma kararına uyan mahkeme, 10 Ocak 2019’a duruşma günü verdi.