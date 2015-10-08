Yargıtay'dan IŞİD'le ilgili ilk mahkûmiyet kararı

Yargıtay, ilk kez IŞİD’le ilgili bir mahkûmiyet kararını onadı. Örgütün, ‘Müslüman devletlerin yönetimlerini yıkarak yerine radikal selefi görüşler doğrultusunda bir devlet kurmayı amaçladığını’ belirten Yargıtay, IŞİD’i ‘silahlı terör örgütü’ olarak tanımladı.

Yeni Şafak’tan Osman Özgan imzalı habere göre; Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Kasım 2014 tarihinde karara bağladığı tek sanıklı IŞİD davasının temyiz işlemine bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kararı onayarak, IŞİD'in 'silahlı bir terör örgütü' olduğunu belirtti. Türk hukuk sisteminde IŞİD'le ilgili ilk içtihat olması nedeniyle önem taşıyan kararın öncesinde süreç şöyle gelişti:

IŞİD liderine biat törenine katılmış

Bayburt Emniyet Müdürlüğü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla ihbar edilen Murat S.'yi takibe aldı. Suriye'ye gidip geldiği tespit edilen Murat S., evinde yakalandı. Polis, evde ve şahsın üzerinde bulunan örgütsel dokümanlara el koydu. Fotoğrafları ve videoları incelemeyen polis, Murat S.'nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye biat anlamına gelen yemin törenine katıldığını belirledi. Ayrıca notları ve fotoğrafları inceleyen emniyet, Murat S.'nin keskin nişancı eğitimini aldığını da ortaya çıkardı. Murat S.'nin telefonunda yapılan incelemede de örgütsel mesajlar tespit edildi.

Dava temyize gitmişti

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat S. hakkında, 'IŞİD terör örgütü üyeliği'nden 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede suçlamaları reddeden Murat S. beraatini istedi. Ancak delil durumlarını inceleyen ve Murat S.'nin beyanlarını inandırıcı bulmayan Mahkeme, sanığı 'IŞİD üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yerel mahkeme kararının Murat S. tarafından temyiz edilmesiyle konu Yargıtay'a taşındı. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, görüş sorduğu İçişleri Bakanlığı'nın, “IŞİD, TMK kapsamında bir silahlı terör örgütü yapılanmasıdır” şeklindeki cevabı sonrası önemli bir karara imza etti.

Yerel mahkemenin mahkumiyet kararını onayan Daire, IŞİD'i 'terör örgütü' olarak tanımladı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi’nin “IŞİD terör örgütü üyeliği” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı M.S.’nin cezasını onadı. Dairenin sözkonusu kararıyla ilk kez IŞİD terör örgüt üyeliğinden bir kişi mahkum edilmiş oldu.

Eylemler sıralandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda, IŞİD terör örgütünün kuruluşuna ilişkin bilgiler verildi, son durumu değerlendirildi. Örgütün öncelikle Irak ve Suriye olmak üzere başka ülkelerde de adam kaçırma, adam öldürme, bombalı eylem düzenleme ve benzeri terör faaliyetleri gerçekleştirdiği hatırlatılan kararda “IŞİD'in amacı, dünya üzerindeki Müslüman devletlerin yönetimlerini yıkarak, yerine radikal selefi görüşler doğrultusunda bir devlet kurmaktır” dendi.Yargıtay'ın emsal teşkil edecek kararında, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylemleri de sıralandı:

-20 Mart 2014'te Niğde'de jandarma birimlerinin yol uygulaması yaptığı sırada IŞİD mensubu olan ve Türkiye'de bulunan üç yabancı şahsın gerçekleştirdikleri saldırıda bir polis, bir asker ve bir sivilin şehit edilmesi olayı,

-10 Haziran 2014 tarihinde İskenderun Limanı'ndan Musul'daki termik santrale mazot götüren 32 Türk vatandaşı TIR şoförünün kaçırılması ve şoförleri ait araçlara ve taşıdıkları malzemeler el konulması olayı,

-1 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu kuşatılıp aralarında Başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın da bulunduğu 46'sı 49 konsolosluk çalışanının rehin alınması olayı.