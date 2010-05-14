Yargıtay'dan Erzurum'a suç duyurusu

T24 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in "Ergenekon terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılandığı dava dosyasını 11. Ceza Dairesi'ne göndermeyen ve verdiği cevabi yazıda yazışma ve nezaket kurallarına aykırı davranan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi yetkilileri hakkında Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi irtica eylem planı dava dosyasını da incelemek için istedi.



Yargıtay 11. Ceza Dairesi ayrıca, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen dava dosyalarının, birleştirme kararı beklenmeden kurye ile daireye gönderilmesine karar verdi.



Erzincan'daki "silahlı terör örgütü" davasının tutuklu sanıklarından Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, "görevi kötüye kullanmak" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından yargılandığı Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ndeki davanın duruşması için Ankara'ya götürüldü.



Davaya ilişkin Erzurum Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cihaner, cezaevi aracıyla Erzurum Havalimanı'na getirildi.



Sivil ekip eşliğinde getirilen Cihaner, uçağın kalkış saatine kadar VIP salonunda bekletildi.



Cihaner, daha sonra 21.05'te hareket eden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Ankara'ya götürüldü.



Cihaner, bugün "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ndeki davanın duruşmasına katılacak.







