Yargıtay'dan Enis Berberoğlu'nun itirazına ret

24 Harizan seçimlerinde yeniden millletvekili seçilen ve yaklaşık 1 buçuk yıldır cezaevinde bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun "davanın durması" talebine bir ret de Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nden geldi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebini reddetmişti.

Daire, Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi isteminin ise dosyanın esastan incelenmesi aşamasında ele alınmasını kararlaştırmıştı.

Dairenin kararına, Berberoğlu'nun avukatları itiraz etti. İtiraz, bir üst daireye gönderildi.

İtirazı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi de Berberoğlu'nun, "davanın durması" yönündeki talebini yerinde görmedi ve itirazı reddetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu hakkındaki dosyanın esas incelemesini daha sonra yapacak.

Daire, Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemini, dosyanın esas inceleme aşamasında ele alacak.