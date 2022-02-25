Yargıtaydan emsal karar: İşyeri telefonunu izinsiz kullandığı için işten çıkarılan çalışan, tazminat alamaz

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işyerine ait telefon hattı ile özel görüşmeler yapan çalışanın tazminatı verilmeden işten çıkarılmasını hukuka aykırı bulmadı. Kararda, "Davalı işverene ait olan ve kullanması için davacıya verilmeyen telefon hattının davalı işveren tarafından tespit edilene kadar davacı tarafından kullanılması doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış niteliğinde olduğundan davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kuşkusuzdur" denildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işverene ait olan ve kullanması için işçiye verilmeyen telefon hattını kullanan işçinin tazminatsız kovulabileceğine hükmetti. Kararda; işyerine ait telefon hattının işçi tarafından kullanılmasının doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış niteliğinde olduğuna dikkat çekildi.

"Özel görüşmeler yaptığı tespit edildi"

Bir yiyecek içecek şirketinde otomat makine operatörü olarak çalışan işçi, iddiaya göre, makinelere takılan data hattını şahsi işleri için kullandı. Hatlarla bir dizi görüşme yapıldığını tespit eden işveren, çalışanı tazminatsız kovdu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, iş sözleşmesinin haklı neden bulunmaksızın feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, ücret ve fazla çalışma ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti.