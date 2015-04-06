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Yargıtay'dan emsal karar: Din değiştirme kusur değil ki boşanma nedeni olsun!

Din değişikliği nedeniyle eşiyle sorun yaşadıklarını öne süren koca mahkemeye başvurdu

06 Nisan 2015 11:04

Karısı din değiştirdiği için boşanmak isteyen kocanın temyiz davasına bakan Yargıtay’dan, dikkat çeken emsal bir karar çıktı. Yargıtay “Din değiştirme kusur değil ki boşanma nedeni olsun” dedi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne temyize gelen dava dosyasına göre, Fethiye’de yaşayan A.T. adlı kadının Yehova Şahitleri’ne katılması üzerine, Y.T. adlı kocasıyla evliliklerinde sorun çıktı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, boşanmak isteyen koca Y.T., Fethiye Aile Mahkemesi’nde açtığı davada, karısının Yehova Şahitleri adlı gruba katıldığını, din değişikliği nedeniyle eşiyle sorun yaşadıklarını, ortak yaşanılan evin kilise haline geldiğini, evde bu grubun öğretilerinin öğretildiğini, ibadetlerinin yapıldığını, birçok erkeğin ortak yaşadıkları eve girip çıktığını ileri sürdü.Koca, eşinin din değişikliği nedeniyle evliliklerinin temelinden sarsılıp çekilmez bir hal aldığını belirterek, boşanmak istedi. A.T. adlı kadın da karşı dava açtı, boşanma yanında, nafaka ve tazminat talep etti.

 

‘Dini inanç kusur kabul edilemez’

 

Yerel mahkeme, 8 Ocak 2014’te boşanma ve nafaka davalarını birleştirerek, dosyayı karara bağladı. ‘Dini inancın kusur kabul edilemeyeceğine’ hükmeden mahkeme, boşanma davasını kabul ederken, kocanın karşı davasını da reddetti. Karşı davanın ret gerekçesinde, Yehova Şahitleri’nin ‘şiddet’ içeren bir grup olmadığı ve kimsenin dini inançlarından ötürü bu özgürlükleri açısından kusurlu kabul edilemeyeceği gösterildi.

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