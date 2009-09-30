Yargıtay'dan Cavit Çağlar'a kötü haber

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, iş adamı Cavit Çağlar ve oğlu Mustafa Çağlar'ın ''kara para aklama'' suçundan yargılandıkları ve ''zaman aşımı nedeniyle davanın ortadan kalkmasına'' hükmeden yerel mahkeme kararını usulden bozdu.

Şişli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde ''kara para aklama'' suçundan yargılanan Cavit Çağlar ve oğlu Mustafa Çağlar'ın yargılaması zaman aşımına uğramış, Yönetim Kurulu üyeleri Şükrü Esat Erkuş, Ahmet Memduh Yaşa, Erman Yerdelen, Tezer Öcal, Şükrü Şankaya ve Ahmet Bozan beraat etmişti.

Kararın Maliye Bakanlığınca temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, ''suçun ortadan kalkmasına neden olan eski yasanın yürürlükten kalktığını, 5237 sayılı yeni yasaya göre zaman aşımı süresinin henüz dolmadığına'' işaret ederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Şişli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin ilk kararında direnmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulunda görüşüldü.

Kurul, yerel mahkemenin direnme kararını ''kararda hükme yer verilmediği'' gerekçesiyle usulden bozdu.